TIL KENYA: Ansatte i FN og humanitære organisasjoner evakuerte onsdag fra det krigsherjede Sudan. Her fra Jomo Kenyatta internasjonale lufthavn i Nairobi.

UD om norske borgere i Sudan: − Må vurdere sin egen sikkerhet

En rekke land evakuerer sine borgere fra Sudan. Nyhetsbyrået AP skriver at mange frykter at kampene vil eskalere når utlendingene har dratt.

Onsdag opplyser UD om at det har oversikt over rundt 90 personer med norsk tilknytning som befinner seg i Sudan.

Torsdag morgen går et nytt fly tilbake til Norge, men hvor mange som blir med er usikkert.

– Det vet vi ikke. Det er en veldig farlig og uoversiktlig situasjon i Sudan, og hver enkelt må vurdere sin egen sikkerhet, sier Ragnhild Simenstad i UD.

Info Dette skjer i Sudan Konflikten er mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF.

Hæren gjennomførte et militærkupp i landet for halvannet år siden. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.

De to tungt væpnede partene ble ikke enige. 15. april brøt det ut full kamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.

Byens innbyggere har gått i dekning. Flere forteller VG at de mangler vann og mat, men tør ikke gå ut i gatene av frykt for å havne i kryssilden.

Det pågår kamper på gateplan. Vis mer

Hun understreker at de som ønsker å være med flyet, må selv komme seg til flyplassen for å rekke flyet som går klokken fem i morgen tidlig, og at hver enkelt må derfor vurdere hvor trygt det er å komme seg dit.

Til nå har rundt 60 personer fått bistand til å reise ut av landet. Blant annet tre norske diplomater, og onsdag reise 22 norske borgere ut av landet, skriver UD på sine nettsider.

MISLYKKET VÅPENHVILE: Røyk er sett i Khartoum, Sudan, lørdag 22. april. Kampene i hovedstaden mellom den sudanesiske hæren og Rapid Support Forces ble gjenopptatt etter at en mislykket våpenhvile.

Forventer flere dødsfall

Situasjonen i Sudan beskrives som svært alvorlig, og nyhetsbyrået AP skriver at minst 512 mennesker, inkludert sivile, har blitt drept siden kampene brøt ut 15. april.

Verdens helseorganisasjon (WHO) forventer at flere vil dø.

– I tillegg til antallet dødsfall og skader forårsaket av selve konflikten, forventer WHO flere dødsfall på grunn av sykdomsutbrudd, mangel på mat, vann og viktige helsetjenester, inkludert vaksinering," sa generalsekretæren Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag ifølge Reuters.

CNN rapporterer at legene i Khartoum sliter med å klare seg uten strøm og utstyr, og onsdag kveld skriver Al Jazeera at 60 prosent av hovedstadens helseklinikker er stengt.

TATT IMOT: Flere sivile som har flyktet konflikten har blitt tatt imot i Saudi-Arabia. Her møtes de av den saudiske marinens personell, ved Jeddah Sea Port 26. april.

Sivile til Saudi-Arabia

En båt med 1.687 sivile ankom onsdag Saudi-Arabia, ifølge landets utenriksdepartement.

Personene om bord på båten skal være fra mer enn 50 ulike land.

Det er den største redningsaksjonen utført av Saudi-Arabia til nå.

Personene ble fraktet på et av Saudi-Arabias båter, og deres grunnleggende behov ble ivaretatt, ifølge departementet.

RAMMET: Et hus truffet i kampene i Khartoum, tirsdag 25. april. Sudans stridende generaler har lovet å overholde en ny tredagers våpenhvile som ble formidlet av USA og Saudi-Arabia.

Vil trolig eskalere

Mandag kveld, norsk tid inngikk den Sudanske hæren og den paramilitære gruppen RSF våpenhvile, men den utløper natt til fredag.

En rekke land jobber med å evakuere sine borgere fra det krigsherjede området. BBC skriver at 1100 EU-borgere har blitt evakuert fra Sudan, samt at både Tyskland og Frankrike at opplyst at de har evakuert alle sine innbyggere.

AP skriver at mange frykter kampene vil eskalere når evakueringen av utlendinger – som ser ut til å være i siste fase – er fullført.

