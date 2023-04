1 / 4 TRAFF BOLIGBLOKK: Minst tre ble drept i russiske rakettangrep i Uman fredag morgen. forrige neste fullskjerm TRAFF BOLIGBLOKK: Minst tre ble drept i russiske rakettangrep i Uman fredag morgen.

Minst fem drept i russiske angrep i Ukraina

Flyalarmen gikk over hele Ukraina fredag morgen og det ble meldt om eksplosjoner flere steder i landet.

Kortversjonen Fredag morgen meldt om flyalarm og eksplosjoner flere steder i Ukraina, deriblant i Dnipro, Uman, Kyiv, Krementsjuk, Poltava og Mykolajiv.

I Dnipro ble en kvinne og et tre år gammelt barn drept, og i Uman tre mennesker drept og minst åtte såret.

Det er ukjent om mål ble truffet i Kyiv, men luftforsvaret skjøt ned elleve raketter og to droner. Vis mer

I Dnipro sør i landet ble en ung kvinne og et tre år gammelt barn drept, skriver byens ordfører Borys Filatov på Telegram. Han ga ikke ytterligere detaljer om angrepet eller om øvrige skader.

I byen Uman i det sentrale Ukraina ble tre mennesker drept og minst åtte såret da en russisk rakett traff en boligblokk, melder guvernør Ihor Taburets i Tsjerkasy fylke på Telegram.

Flere eksplosjoner

Eksplosjonene skal ha runget i Kyiv og regionen rundt fredag morgen, melder Interfax og lokale Telegram-kontoer.

Det er ikke klart om noen mål har blitt truffet. Det har heller ikke kommet meldinger om sårede eller drepte i den ukrainske hovedstaden.

SLUKKER: Brannmenn arbeider med å slukke branner etter russiske rakettangrep i Dnipro.

Raketter skutt ned

Militæradministrasjonen i Kyiv meldte at luftforsvaret ble iverksatt, og ifølge tjenestepersoner ble elleve krysserraketter skutt ned i luftrommet over Kyiv.

– I tillegg til rakettene ble to droner skutt ned, skriver lokale myndigheter på Telegram.

Det skal også ha blitt meldt om eksplosjoner i Krementsjuk og Poltava i det sentrale Ukraina, og i Mykolajiv i sør.

Reuters siterer regionale Telegram-kontoer som melder at uidentifiserte luftbårne gjenstander var på vei mot den vestlige delen av landet.

MØTTE NORDISK PRESSE: Zelenskyj møtte et knippe journalister fra norden torsdag.

Varsler offensiv

VG møtte torsdag presidenten Volodymyr Zelenskyj i den ukrainske hovedstaden.

Han hadde invitert et knippe nordiske journalister til et eksklusivt intervju inne i presidentpalasset, under strenge sikkerhetstiltak.

Presidenten brukte mye av tiden under intervjuet til å snakke om at Krigen i Ukraina er nå inne i en helt avgjørende fase.

Det er ventet at den ukrainske motoffensiven snart skal starte, i det som analytikere og ukrainske militærlederen tror kommer til å bli et blodig slag om å krige tilbake mer av sitt territorium.

– Det blir en offensiv, og jeg er sikker på at vi vil kunne ta tilbake okkupert territorium. Men jeg kan ikke si når og hvor den vil skje, fortalte han til forsamlingen av journalister.

Som VG tidligere har skrevet, jobber nå russiske styrker hektisk med å bygge store forsvarsverk langs frontlinjen.

Dette er skyttergraver og hindre som ukrainske styrker må forsere, og ofte er også dette områder som er minelagt.