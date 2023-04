Russland frykter ukrainsk motoffensiv

Institute for the Study of War oppsummerer status for den russiske angrepskrigen:

Russland har skiftet ut tre militære ledere, trolig i frykt for en ukrainsk motoffensiv. Blant dem som er sparket er «slakteren av Mariupol»

Russland vil bruke nye taktikker for å angripe med raketter og missiler, ved å skyte fra nye steder, i andre baner og med simultanangrep for å omgå ukrainsk luftvern.

Ukrainske styrker skal ha tatt seg over den mektige elven Dnipro, i Kherson-fylke. Det er første gang vestlige kilder har registrert ukrainske posisjoner på dette stedet.