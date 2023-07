TRENGER TO TING: – Det vi snakker om nå, er ikke om Ukraina vinner, men om hvor raskt vi kan vinne, sier Ukrainas ambassadør til Norge, Lilija Hontsjarevytsj. Da trenger de to ting: Våpen. Og en Nato-invitt.

– Stoltenberg, vær modig som en ukrainer

NATOs manglende invitasjon til Ukraina er en åpen invitasjon til Russland om å fortsette krigen, mener Ukrainas ambassadør til Norge.

Kortversjonen Ukrainas ambassadør til Norge, Lilija Hontsjarevytsj, mener at NATOs manglende invitasjon til Ukraina er en åpen invitasjon til Russland om å fortsette krigen.

I et intervju uttalte Hontsjarevytsj at støtten Ukraina mottar fra sine allierte ikke er nok til å sikre seier i krigen mot Russland, og sender ikke sterk nok melding til Russland om at de ikke kommer til å vinne.

Hun mener at en invitasjon til Ukraina om å bli fremtidig NATO-medlem kunne ha bidratt til å stoppe Russlands misforståelse om at de kan vinne krigen.

Hontsjarevytsj etterlyser mer mot og besluttsomhet fra NATO, og sier at den manglende invitasjonen er en større risiko enn en eventuell invitasjon ville vært. Hun tror ikke at en invitasjon fra NATO ville trigge Russland, men mener tvert imot at mangelen på en invitasjon er en åpen invitasjon til Russland om å fortsette krigen.

Hontsjarevytsj uttalte også at Ukraina er villig til å bruke enhver form for våpen som vil gi dem en raskere seier og unngå tap av liv. Vis mer

– Støtten vi får fra våre allierte er nok til at vi ikke taper. Men det er ikke nok til å gi oss seieren. Vi setter stor pris på hva våre allierte gjør. Samtidig er det ikke nok.

Det sier Ukrainas ambassadør til Norge, Lilija Hontsjarevytsj, i et intervju med VG. Intervjuet skjer dagen etter at Natos toppmøte i Vilnius valgte å ikke gi Ukraina en invitasjon til å bli Nato-medlem etter at krigen med Russland er over.

Det skuffet mange, inkludert Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og ambassadør Hontsjarevytsj.

Ambassadøren savner en tydeligere melding til Russland, gjennom våpenstøtte og Nato-invitasjon til Ukraina.

– Det er viktig å få Russland til å forstå at de ikke kommer til å vinne. Det er en beskjed som noen Nato-medlemmer er redde for å si så tydelig som de må. Dermed kan Russland ennå leve i villfarelsen om at de kan vinne.

NYTTIG FOR NATO: – Nato trenger Ukraina. Vi har nå en av Europas sterkeste armeer. Den erfaringen som våre soldater har fått i krigen, vil gjøre Nato langt, langt sterkere, sier Lilija Hontsjarevytsj.

Nato kunne ha stoppet den villfarelsen, mener ambassadøren, med en invitasjon til Ukraina som fremtidig medlem. Det skjedde ikke. Flere mente at en invitasjon til Nato-medlemskap var å gå for langt, gitt at Ukraina fortsatt er i krig og forsvarer seg mot den russiske invasjonen.

– Natos nøling tar liv

– Det eneste vi har bedt om, er at Nato sier de vil invitere oss som medlem etter at krigen er over. Det er ingen risiko i en slik invitasjon, sier hun.

Den manglende invitasjon er en større risiko, mener hun.

– Hvis Nato hadde viser besluttsomhet og invitert oss, hadde det hjulpet ikke bare Ukraina, men også Nato selv. Og den hadde hjulpet Russland til å forstå at det er bedre å stanse nå. De eneste som drar nytte av Natos ubesluttsomhet, er Russland .

– Hvis Nato hadde sagt at Ukraina vil bli et medlem etter krigen, ville ikke det bare øke Russlands iver etter å vinne, for å forhindre et slikt medlemsskap?

– Selv Russland forstår nå at de ikke kan vinne denne krigen. Det vi snakker om nå er hvor raskt Ukraina vil seire. Jeg tror ikke at en invitasjon fra Nato ville trigge Russland. Tvert imot er mangelen på den, en åpen invitasjon til Russland om å fortsette krigen. Det er en invitasjon til dem om å fortsette terroren.

– MANGLENDE MOT: Det er grunnen til at Nato ikke ga Ukraina en invitasjon til fremtidig medlemskap, mener ambassadøren. Her er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på scenen under forsvarsalliansens toppmøte i Vilnius nå i juli.

– Hva er din beskjed til Jens Stoltenberg og Nato?

– Vær like modig som en ukrainer. Ikke la nølingen til visse Nato-medlemmer ta livet av enda flere sivile og soldater. Våre soldater er ikke ubesluttsomme slik Nato-landene er. Hadde soldatene våre vært det, hadde vi tapt krigen for lenge siden.

– Så det er et manglende mot fra Natos side som gjør at Ukraina ikke blir invitert inn?

– Manglende mot, manglende besluttsomhet.

– Vil bruke ethvert våpen som gir seier

Forrige uke ble det kjent at USA vurderer å sende klasevåpen til Ukraina. Flere land, deriblant Norge, arbeider for å forby bruk av klasevåpen. Det var Jonas Gahr Støre som i sin tid ledet forhandlingene som ledet frem til den internasjonale avtalen om å forby klasevåpen forby klasevåpenKlasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og kan slynge ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område. Udetonerte sprengladninger kan bli liggende i mange år etter at krigshandlingene er over. Det har resultert i store sivile tap i flere land som har brukt klasevåpen, særlig fordi barn ofte kan finne dem og tro de er leker. - som verken Ukraina, USA eller Russland har signert.

Tidligere torsdag ble det kjent at Støre under Nato-møtet snakket med USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, og frarådet USA om å sende klasevåpen.

– Vi forstår risikoen ved klasebomber. Avgjørelsen ble tatt i samarbeid med alle våre internasjonale partnere. Og jeg vil anta at vårt forsvarsdepartement best vet hva som behøves for å redde livene til soldatene og sivile.

HVA SOM HELST: Men ikke hvor som helst. Ukraina vil bruke våpnene som kan gi seier, inkludert klasevåpen. Men vil sette grenser for bruken som de mener er trygge.

Hun forklarer at klasevåpnene som Biden har lovet, kun skal brukes spesifikke steder.

– De skal kun brukes på ukrainsk territorium, ikke på russisk. De vil ikke brukes i byområder, men bare der hvor russiske tropper har samlet seg.

– Ifølge Human Rights Watch har både Ukraina og Russland allerede brukt klasevåpen. Når Ukraina bruker klasevåpen nå, blir også de brukt innenfor de begrensningene du nevner her?

– Det må forsvarsministeriet svare på, men vi bruker dem for å unngå ethvert tap av liv. Vi bruker dem kun der russiske tropper er samlet.

– Er det noen våpen som Ukraina ikke er villig til å bruke?

– Vi er villige til å bruke de våpnene som vil gi oss en raskere seier og som vil forhindre tap av liv hos både soldater og sivile, sier ambassadøren.

Ber om raskere våpenleveranser

– Når statsminister Støre i sin samtale med USAs sikkerhetsrådgiver sa at han frarådet bruk av klasevåpen, hvilken effekt vil en slik beskjed ha?

– Det er ikke på norsk jord at det står russiske tanks. Det er ikke nordmenn som dør i kampen for seier. Norge er en av våre nære allierte, men på dette punktet er vi uenige.

– Vi er glade for at Norge er med og trener ukrainere til bruk av F-16. Men det må skje raskere. Og levering av flyene må skje, sier ambassadør Lilija Hontsjarevytsj.

Hun gir Norge og Ukrainas andre støttespillere indirekte ansvaret for at Ukraina ønsker klasebomber.

– Hadde vi fått de våpnene vi ba om fra dag én hadde vi ikke hatt behov for klasebomber nå.

Det som mangler i tiden framover, mener hun, er at landene som har lovet våpen til Ukraina, leverer dem - raskt.

– Førsteprioritet nå er F-16 og langtrekkende anti-rakettvåpen. Vi trenger dette for å beskytte oss. Og vi trenger ammunisjon. Russland har hatt en kraftig økning i sin våpenproduksjon, og har en kontinuerlig forsyning av ammunisjon. Mens de europeiske landene og Nato-medlemmene sliter med å produsere like raskt som Ukraina har behov for.