GØY PÅ VANNET: Icon of the seas blir verdens største cruiseskip og skal etter planen ønske sine første gjester velkommen om bord i januar 2024.

Dette vanvittige cruiseskipet tar verden med storm: − Ser ut som en Tetris- brikke

Elsket og hatet lenge før jomfruturen.

Kortversjonen Det delvis norskeide rederiet Royal Caribbean bygger «Icon of the seas», verdens største cruiseskip.

Byggeprosjektet startet i juni 2021, og skipet nærmer seg nå sin jomfrutur.

Cruiseskipet er 365 meter langt og har plass til 7600 gjester, med 20 dekk, syv svømmebasseng, seks vannsklier og over 2800 lugarer. Vis mer

Det har lenge vært knyttet stor spenning til sjøsettingen av verdens største cruiseskip.

Icon of the Seas blir et blikkfang på havet med sine 365 meter og kapasitet på totalt 7600 gjester.

Listen over hva cruisegjestene kan forvente seg er lang.

20 dekk, mer enn 2800 lugarer i ulike kategorier, skøytebane, klatrevegg, verdens største vannpark til havs med seks heftige vannsklier, surfesimulator og ikke mindre enn syv svømmebasseng fordelt ut på skipet er noen av høydepunktene.

Og nå nærmer debutreisen seg med stormskritt. Om knappe seks måneder skal skipet etter planen ønske sine første gjester velkommen om bord.

Det er det delvis norskeide rederiet Royal Caribbean som bygger skipet – et byggeprosjekt som startet tilbake i juni 2021.

Skipet bygges for tiden i Finland og nådde en milepæl i juni 2023 da første testturen på vannet ble en suksess, ifølge en pressemelding fra selskapet selv.

1 / 5 PÅ DEKK: Båten byr på en drøss av aktiviteter. SJØUTSIKT: «Royal loft suite» med to etasjer. LUKSUSLUGAR: «Panormaic Ocean View Suite». SOLNEDGANG: Illustrasjonsbilde av utsikt fra dekk i kveldssol. PÅ LANGS: Klatrevegg for store og små. forrige neste fullskjerm PÅ DEKK: Båten byr på en drøss av aktiviteter.

Rekord

Men salget har hatt medvind i lang tid.

Jomfruturen fra Karibia i januar 2024 ble nemlig nær utsolgt allerede første dag billettene ble lagt ut for salg i oktober 2022.

Booking-rekorden ble slått en knapp måned senere under «Black Friday» i november. Ikke på 53-år har selskapet opplevd så høye bookingtall på en enkeltdag.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette har vært et historisk år for Royal Caribbean International, uttalte selskapets direktør, Michael Bayley.

Da VG foretok et uformelt søk i 1. august 2023 lå den dyreste suiten på en syvdagerstur med cruiseskipet i februar 2024 ute for i overkant av 60.000 norske kroner per person. De billigste lugarene lå på i overkant av 20.000 norske kroner.

Mange lugarer er allerede booket langt frem i tid. Prisene har variert og vil variere.

1 / 4 TESTTUR: Icon of the seas besto sin første prøve, ifølge selskapet. SURFSIDE BITES: Skal servere burgere og popcorn-kylling, ifølge selskapet. PEARL CAFE: Ligger i «Royal Promenade-nabolaget» på båten. THE PARK CAFE: Skal ligge i «Central Park-nabolaget». forrige neste fullskjerm TESTTUR: Icon of the seas besto sin første prøve, ifølge selskapet.

Flere internasjonale medier, deriblant DailyMail, omtaler det nye cruiseskipet som en «flytende by».

Men flere mindre hyggelige kallenavn florerer også i sosiale medier.

Skipet – som er fem ganger størrelsen til Titanic – har blant annet blitt kalt en «menneskelig lasagne».

Andre har kalt skipet et «monster» og en «Candy-crush versjon av en dystopisk undergrunnsverden».

Seth D. Norrholm, som er professor i psykiatri ved universitetet Wayne State i Detroit i Michigan, sier til Huffington Post at også han fikk en reaksjon da han så bildet av skipet på Twitter.

– Det ser ut som en Tetris TetrisTetris er et dataspill som ble skapt i 1985 av russeren Aleksej Pajitnov. Det går ut på å stable «blokker» sammensatt av fire kvadrater i ulike vinkler oppå hverandre så tett som mulig, skriver Store norske leksikon. -brikke som inneholder alt som representerer menneskeheten, eller alt som er feil med menneskeheten, sier han.

Professoren sier han tror bildet av cruiseskipet leder til tanker som «trenger vi denne overfloden, og hva kunne vi heller ha brukt disse ressursene på?»

Får kritikk

Cruisenæringen har gjennom flere år vært gjenstand for kritikk for blant annet forurensing – og Icon of the Seas får også gjennomgå.

Klimaforkjempere som Marcie Keever, leder for hav og fartøy ved miljøorganisasjonen Friends of the Earth i Washington, hevder at cruiserederier fortsetter å bygge større skip som er avhengige av fossilt brensel, dumper giftig avløpsvann i havene våre og belaster kystsamfunnene med luft, vann og søppelforurensning, skriver New York Times.

– Vi anerkjenner viktigheten av miljøet, samtidig driver vi med kontinuerlig innovasjon for å sikre at vi operer så bærekraftig som mulig. Royal Caribbean arbeider mot å bli karbonnøytral innen 2050, som Icon of the Seas er et godt eksempel på, ettersom skipet er mer bærekraftig enn sine forgjengere, sa Ben Bouldin, visedirektør for Royal Caribbean Cruise Line i Europa, Midtøsten og Afrika, til E24 i fjor.

Videre forteller han at Icon of the Seas vil bli det første av Royal Caribbean Cruise sine båter som drives av flytende naturgass (LNG).

1 / 3 «NABOLAG»: Om bord på skipet er det flere ulike «nabolag». LYSEKRONE: Spisesal med tre etasjer. VIP-BORD: «For spesielle anledninger», skriver selskapet på sine nettsider. forrige neste fullskjerm «NABOLAG»: Om bord på skipet er det flere ulike «nabolag».

Om bord på skipet er det totalt åtte såkalte «nabolag», hvert med sitt tema. Det er blant annet Central Park, Chill island og Royal promenade.

Icon of the Seas skal etter planen tilby syv-netters cruiseferier i Øst- og Vest- Karibia med Miami som startpunkt.

Anløpsstedene blir steder som Cozumel i Mexico, Philipsburg på St. Maarten og Roatan i Honduras. Hvert cruise har også stopp på Royal Caribbeans private øyopplevelse CocoCay på Bahamas.

Icon of the Seas er en del av Royal Caribbean Group som er verdens nest største cruise selskap og er børsnotert på Wall Street.

Info «Icon of the Seas» 20 dekk – 18 for gjester.

2350 cre2-medlemmer

2805 rom

Plass til maks 7600 gjester

7 svømmebasseng og 9 boblebad

6 vannsklier

1198 fot – eller 365 meter lang

Består av åtte ulike «nabolag»: «Aquadome», «Central Park», «Chill Island», «Royal Promenade», «Surf Side», «Suite Neighborhood», «The Hideaway» og «Thrill Island».

Totalt rommer skipet 250.800 bruttotonn bruttotonn Bruttotonnasje er mål for volumet av alle benyttede, innelukkede rom i et fartøy .

Bygget i Turku, Finland Vis mer

