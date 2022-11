Tysklands statsminister Olaf Scholz blir kritisert fra flere hold for besøket i Kina. Fredag ankom han Beijing.

Scholz på kontroversielt Kina-besøk

Tysklands statsminister Olaf Scholz ankom fredag Beijing. I Kina skal han møte både president Xi Jinping og statsminister Li Keqiang.

NTB-Polaris

Scholz er den første lederen av et G7-land som besøker Kina siden koronapandemien brøt ut.

Han og det kinesiske lederskapet skal diskutere de to landenes økonomiske samarbeid.

Med seg på besøket, som kun skal vare i rundt elleve timer på grunn av smittevernrestriksjoner i Kina, har Scholz et titall toppledere fra blant andre Volkswagen, BMW, Bayer og Deutsche Bank.

Flere kontroverser

Besøket har ført til kritikk av den tyske industriens avhengighet av Kina etter at landets avhengighet av russisk gass ble svært åpenbar da Russland stengte kranene.

Også fra egne rekker er det blitt uttrykt bekymring. Utenriksminister Annalena Baerbock har sagt at man ikke må gjøre samme tabbe som man gjorde med Russland.

Et salg av deler av havna i Hamburg til kinesiske Cosco i slutten av oktober er også betent. Seks departementer ba om at salget ble stanset av sikkerhetshensyn, men Scholz godkjente likevel salget.

Salget av deler av havna i Hamburg til kinesiske Cosco i slutten av oktober er betent. Seks departementer ba om at salget ble stanset av sikkerhetshensyn, men Scholz godkjente det likevel.

Scholz har også blitt kritisert for besøket av menneskerettshensyn. Kinesiske opposisjonelle og eksilgruppen World Uighur Congress (WUC) har bedt ham avlyse.

Kinas internering av uigurer og andre muslimske minoriteter i Xinjiang-regionen ble i en FN-rapport i september omtalt som mulige forbrytelser mot menneskeheten.

Oppriktige samtaler

Statsministeren har lovet å endre måten Tyskland forholder seg til Kina og sagt at han vil ha «oppriktige samtaler» på besøket. Han har også sagt at direktesamtaler med kinesiske ledere nå er «enda viktigere» fordi det ikke var mulig under pandemien.

Scholz har lovet å ta opp «vanskelige saker», inkludert om menneskerettigheter og hvordan minoritetsgrupper blir behandlet. Han har også uttrykt bekymring over den spente situasjonen rundt Taiwan.

Talsmann Zhao Lijian for det kinesiske utenriksdepartementet sa til AFP at regjeringen ser fram til et «vellykket» besøk og understreket at samarbeidet mellom landene overgår konkurransen med god margin.

Men han advarte også om at kineserne motsetter seg «innblanding i våre interne affærer, og sverting av oss under dekke av diskusjoner om menneskerettssaker».