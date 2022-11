VAR I KYIV: Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba under besøket i Kyiv mandag. Nå betaler Norge for å få matkorn fraktet ut av det delvis okkuperte landet.

Ny korn-avtale: Norge betaler for matkorn-frakt til Afrika

BUCURESTI (VG) Ukraina gir matkorn til sultrammede i Jemen og Sudan. Norge betaler for transporten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Regjeringen legger nå 50 millioner kroner i dette spleiselaget. Det opplyste utenriksministeren til VG etter Nato-møtet i Bucuresti tirsdag og onsdag.

– Ukraina har fulle kornlagre. Derfor har de donert dette kornet til sultrammede i Jemen og Sudan. Så det Norge gjør er å bidra med penger for å få dette kornet fram til de sultrammede, og betaler transporten, sier Huitfeldt.

Krigsskader

Anslag fra FNs matvareprogram FAO tyder på at Russland har ødelagt eller tatt kontroll over 14 prosent av lagerkapasiteten for korn i Ukraina.

Da VG snakket med FAOs landssjef i Ukraina, Pierre Vauthier tidligere i høst, sa han at det hadde vært problematisk for FN å finansiere intern kornlagring hos de ukrainske bøndene tidligere i år.

VG meldte tidligere i november at Norge var et av flere land som avslo en anmodning fra Ukraina om støtte til kornlagring.

– Vi lyktes med å få støtte fra Japan, Australia og private givere, omlag 60 millioner dollar. Dermed var vi i stand til å dekke det umiddelbare behovet for lagring, sa Vauthier.

Korn må høstes inn

– Men Norge vil få flere sjanser til å støtte kornlagring, la han til.

Med ødelagte kornsiloer etter krigshandlinger, var risikoen stor for at mange kornbønder ikke ville ta sjansen på å høste kornet. Om de likevel høstet, risikerte de at kornet råtnet og ble ødelagt dersom de ikke hadde mulighet til å tørke og lagre matkornet. Dette ble i stor grad unngått ved å levere provisoriske plasthaller og containere, og finansiere generatorer til korntørking.

– Uten støtte eller salg vil mange kornbønder heller ikke være i stand til å finansiere såkorn til neste sesong. sa Vauthier.

INNHØSTING: VG var til stede på kornhøsting hos bonden Mihail Lopatka i Ukraina i sommer. Hundrevis av kornsiloer, tog og skip over hele Ukraina var da fulle av fjorårets korn.

Pengene til «korn fra Ukraina»-initiativet går gjennom Verdens matvareprogram (WFP), som bistår i arbeidet med å transportere, bearbeide og distribuere kornet.

– Det som er Ukrainas interesse i dette, er å få tømt kornlagre for å få lagret årets produksjon. Spesielt Jemen er i en veldig sårbar situasjon, og nå stiger jo matprisene på verdensmarkedet, forklarer Huitfeldt.

Kornet skal fraktes ut via skip. Nylig ble avtalen mellom Russland, Ukraina, Tyrkia og EU om sikker transport av korn ut fra Ukrainske havner. fornyet. Avtalen er en forutsetning for at skip skal kunne seile ut av ukrainske havner og gjennom Svartehavet.

– Det er viktig at denne kornavtalen fortsetter, fordi det er avgjørende å få matkorn fra Ukraina ut på verdensmarkedet, sier Huitfeldt