SYMBOLET: Katten Mostik har sin egen Instagram hvor han ofte er avbildet på Krimbroen, eller i dette tilfellet med en «arbeidshjelm».

Katten Mostik er Krim-broens maskot

Broen mellom Russland og Krim-halvøya er Vladimir Putins prestisjeprosjekt. Han er dog ikke alene om å ha et nært forhold til broen.

Da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 ble det møtt med sanksjoner og internasjonal fordømmelse.

Fire år senere var Putin på plass for å åpne selve kronjuvelen i et enormt infrastrukturprosjekt. En 19 kilometer lang bro mellom Russland og Krim-halvøya, som formelt bandt de to landområdene sammen.

Broen har blitt omtalt som Vladimir Putins prestisjeprosjekt, men en nær alliert på fire ben har også påberopt seg å stå bak broen.

Katten Mostik, eller «Bro», er ifølge Russland (og katten selv) symbolet på Krim-broen.

Der annekteringen av Krim ble fordømt av Vesten, var støtten stor i Russland. Det er her Mostik kommer inn.

I starten av oktober var det kraftige eksplosjoner på Krimbroa og mange pekte på Ukraina som bakmannen, og i oktober ble åtte personer pågrepet etter eksplosjonen.

For noen dager siden la det russiske forsvarsdepartementet ut en video av Mostik som «inspiserte» broen etter eksplosjonen.

Maskoten Mostik

Bilder av katten Mostik som spaserer over broen, koser seg i solen eller «inspiserer» broen med arbeidshjelm har blitt delt av blant annet forsvarsdepartementet i Russland.

Han har også dukket opp på TV og i russiske medier.

Men Mostik har også sin egen Instagram og Telegram-kanal. I biografien på Instagram står det:

– Jeg bygde Krim-broen, nå studerer jeg Krim.

Historien om Mostik strekker seg flere år tilbake. Ifølge Russland ble katten adoptert av bygningsarbeidere for flere år siden da arbeidet på broen begynte.

Siden har han holdt seg i nærheten av broen og blitt dens maskot.

PÅ JOBB: Katten Mostik inspiserer arbeidet.

Søthetspropaganda

Hvorfor skriver VG om en tilsynelatende uskyldig katt?

Der mange kan se på Mostik som den søte katten han er, er bruk av dyr under krig og konflikt ikke uvanlig.

– Det er en måte å humanisere seg selv eller en idé.

Det sier Maria Darwish. Hun er stipendiat ved Örebro Universitet i Sverige og forsker på såkalt «cuteness propaganda», eller søthets propaganda om du vil.

– Søthet trigger en emosjonell respons som er dominerende og altoverskyggende, og som farger over konteksten. Søthet kan brukes som en form for strategisk verktøy, en manipulasjon.

BROENS SJEF: Mostik hevder på Instagram at han bygget Krimbroen. Det høres ut som uvanlig bruk av arbeidskraft.

Det er en íde om at dyr kan kjenne og merke hvem som er gode og hvem som er onde, forklarer Darwish.

– De som har et sånt bånd med dyr, kan ikke være annet en god. I konflikt blir det viktigere og gir en sterke beskjed om hvem som er de gode.

– Hva symboliserer egentlig katten? Den symboliserer noe ekte, noe uskyldig.

Hvem som står bak Mostiks Instagram-profil er ikke kjent, selv om Mostik selv hevder han er sin egen herre.

Ukraina: Eksempel på russisk propaganda

En etterforskning fra 2019 gjort av det uavhengige russiske mediet Proekt, hevdet at Mostik var en del av Kremls PR-maskin.

Ukraina på sin side uttalte til Washington Post i 2019 at Mostik var en del av russisk propaganda.

– Mostik er et usofistikert eksempel på russisk propaganda som tar sikte på å humanisere den russiske annekteringen av Krim, sa den ukrainske tjenestemannen Viktor Yelensky til avisen, som i 2019 skrev en lengre artikkel om katten Mostik.

Da broen åpnet i mai 2018 holdt Putin en høytidelig seremoni og kjørte over broen i en lastebil som den første, men i et innlegg på Instagram skrøt Mostik av at det var han som var den første til å krysse broen.

Ikke Putin.

– Løp først 19km. Alt er klart. I morgen åpner jeg broen med byggherrene og presidenten! står det i billedteksten på innlegget som ble lagt ut dagen før Putin selv kjørte over broen i en lastebil.

Såkalt «søthetspropaganda» er ikke noe nytt. Det strekker seg faktisk langt tilbake, forklarer Darwish.

Mostik har torsdag kveld ikke besvart VGs henvendelser på om han er en del av en søthetspropaganda. Det er også uklart om han er i stand til det.