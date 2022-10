Fly brukt av Elevated Access. Identifikasjonen på flyene holdes skjult av frykt for at pilotene kan bli straffeforfulgt.

USA: Piloter hjelper abortsøkende

Abortforbudet i flere amerikanske delstater har ført til oppfinnsomme måter å hjelpe på: En gruppe piloter med egne småfly tilbyr nå unge kvinner gratis flyreise til en lovlig abortklinikk.

Gruppen Elevated Access ble startet i april i år, og har allerede 900 piloter med egne småfly i stallen.

For mange abortsøkende er det å bruke rutefly en økonomisk umulighet, og bil eller buss kan bety altfor lang reisevei og tid borte fra jobb eller studier.

Pilotene sørger selv for fly og drivstoff, eller donerer eller samler inn penger til å leie fly. Kvinnene betaler ingenting for tjenesten, forteller Fiona, talsperson for gruppen, til VG. Hun kaller seg Director of Kindness.

Gruppen ble startet for å hjelpe kvinner til abort og for å kunne gi transpersoner helsehjelp, etter at høyesterett i juni opphevet Roe Vs Wade kjennelsen, som i praksis ga amerikanske kvinner grunnlovsfestet rett til abort.

– Vi tror på retten til å bestemme over egen kropp uten inngripen fra myndighetene, sier Fiona.

Hun forteller at særlig unge kvinner er i en fortvilet situasjon hvis de blir uønsket gravide i en stat der det ikke lenger tilbys abort. Det krever både penger, kunnskap og evner til å finne en klinikk, for så å reise dit.

Fordi noen stater som har innført abortforbud også har innført lover som kan straffeforfølge de som hjelper kvinner til abort, er alle som jobber i Elevated Access anonyme.

Organisasjonen fungerer som en slags «matchmaker», der de kobler helsepersonell, klinikker og kvinner som trenger hjelp. Organisasjonen tar bare imot kvinner som er sendt dem fra klinikker, leger eller helsetjenester de samarbeider med, skriver Axios.

Fly brukt av Elevated Access. Identifikasjonen på flyene holdes skjult av frykt for at pilotene kan bli straffeforfulgt.

Pilotene er som en Uber-tjeneste: De får vite hvor pasienten skal, men ikke hvorfor.

Det er for å beskytte begge parter, kvinnens privatliv og piloten, som risikerer straffeforfølgelse hvis hen hjelper noen til å få utført abort.

– Hvor mange har dere hjulpet til nå?

– Vi offentliggjør ikke tall fordi vi prøver å tiltrekke oss minst mulig oppmerksomhet, sier Fiona.

Hun roser pilotene som gir av sin tid, bruker egne fly og ofte betaler drivstoff selv.

– De gjør dette fordi de er patrioter og ønsker å hjelpe sine medmennesker, forklarer hun.

Adrian, er en av pilotene som flyr for Elevated Access. Han bruker også TikTok til å prøve å rekruttere flere kolleger til å gjøre det samme.

– Moren min ble gravid som 13-åring og fødte tvillinger da hun var 14 år. Abort var lovlig i den staten hun bodde i, men bare med foreldrenes tillatelse. De nektet, forteller Adrian til Elevated Access om hvorfor han ønsker å bidra.

Han mener man ofte glemmer disse skjebnene når man snakker om abortforbud: Barn som må leve med å være uønsket, barn som lever med foreldre som ikke evner å være foreldre.

– Man trenger bare tilgang til trygge aborttilbud for å hindre at noen gjennomgår det samme som meg, sier han.

Tim har tre døtre, og et sterkt ønske om at de skal ha rett og tilgang til lovlig og trygg helsehjelp. Da han gikk på college, hadde han en venninne som ble voldtatt.

– Jeg kommer aldri til å glemme den dagen jeg fulgte henne til et sted der hun kunne få gjennomført abort på en lovlig og trygg måte, sier han.

Kim har valgt å bidra som frivillig pilot, fordi hen kjente på et raseri etter at høyesterett fjernet retten til fri abort.

– Den dagen den siste klinikken stengte i Tennessee, fikk jeg en sterk reaksjon da jeg tenkte på de kvinnene som bare fikk sine kommende avtaler strøket. Jeg var sint, lei meg og jeg følte meg maktesløs. Gjennom Elevated Access får jeg muligheten til å gjøre noe, til å hjelpe dem som er hardest rammet av det nye abortforbudet.

Flere andre hjelpeorganisasjoner tiltrekker seg tusenvis av frivillige som vil omgå de nye, strenge abortlovene, og hjelpe kvinner i nød. I New York er det mange som tilbyr å hente og bringe på flyplasser eller busstasjoner for å frakte kvinner til lovlige abortklinikker. Mange tilbyr også overnattinger i egne hjem, for dem som må reise langt, ifølge NBCNews.