Russland trente på massivt motangrep med atomvåpen

De siste dagene har Russland øvd på et massivt atomangrep, hevdet at Ukraina har laget en etterligning av en «skitten bombe» – og sagt at Vesten er medskyldige til atomterror.

Onsdag gjennomførte Russland en øvelse med kjernefysiske våpen i Barentshavet.

Eller som Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu beskrev det:

Landets væpnede styrker trente på «et massivt atomangrep» som «svar på en fiendes atomangrep».

På sin Telegram-konto deler Det russiske forsvarsdepartementet flere videoer og bilder som skal være fra øvelsen.

To av dem er av president Vladimir Putin som følger øvelsen, i det som ifølge teksten i gull bak ham er «situasjonsrommet til den russiske føderasjonens president».

Ifølge professor ved Institutt for forsvarsstudier, Katarzyna Zysk, er forsvarsøvelsen som ble holdt hverken uvanlig eller overraskende.

– Det er en årlig strategisk øvelse som Russland gjennomfører, hvor man tester den strategiske triaden med en rekke andre våpensystemer, ikke minst langtrekkende presisjonsvåpen som Kalibir, Iskander samt hypersoniske missiler.

GULL OG FLAGG: Russlands president Putin overvar ifølge Det russiske forsvarsdepartementet atom-øvelsen onsdag fra et situasjonsrom.

Ifølge Kremls nettside ble både ballistiske interkontinentale missiler og kryssermissiler avfyrt. «Alle missiler nådde sitt mål», oppgir Kreml.

Missilubåter ti mil fra Norge

Russland holder altså slike øvelser jevnlig og varslet i tillegg USA i forkant. Men med det spente forholdet mellom Russland og NATO, er det er nærliggende å se på styrkemarkeringen som avskrekkingsstrategi.

Selv om øvelsen ikke er uvanlig vil den trolig sende et signal likevel, sier Zysk.

– Den russiske øvelsen vil leses nå som et kjernefysisk signalisering for å øke trusselen og presset mot vestlige land for å deriblant forsøke å begrense deres hjelp til Ukraina, sier Zysk.

Det påpeker også sjefforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt til norske mediers felles verifiseringsprosjekt Faktisk Verifiserbar.

De har analysert ferske satellittbilder som viser flere missilubåter ved Russlands viktigste ubåtbase, bare ti mil fra Norge.

På 20 minutter kan strategiske missiler avfyrt fra disse ubåtene nå mål på den andre siden av den nordlige halvkule, skriver de.

Putins første kommentar om «skitten bombe»

På sin Telegram-konto skriver Det russiske utenriksdepartementet at Washington og deres allierte er «sponsorer og medskyldige til atom-terrorisme» på grunn av den militære og økonomiske hjelpen de gir.

Det Russland her viser til, er den såkalte «skitne bomben», bestående av radioaktive stoffer, som Russland hevder at Ukraina bygger.

Denne skal Ukraina slippe over eget land for så å kunne legge skylden på Russland for å bruke masseødeleggelsesvåpen, skriver de på Telegram.

Onsdag kommenterte Putin selv for første gang påstanden og sa at han visste om «planene om å bruke en såkalt skitten bombe for provokasjon», ifølge The New York Times.

Påstanden avvises av både Storbritannia, USA, Ukraina og NATO.

Travel telefonuke for Shoigu

I en rekke telefonsamtaler med forsvarsministere den siste uken har Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu «uttrykt sin bekymring» for den påståtte «skitne bomben».

Han har snakket med både USA, Storbritannia, Frankrike og Tyrkia søndag, og senest onsdag var han på tråden med Kina og India.

RINGER: Her er forsvarsminister Shoigu på telefonen mens han overværer en militærøvelse på Krim i 2021.

Tankesmien The Institute of the Study of War skriver at Shoigu med denne skremselspropagandaen sannsynligvis søker å bremse eller utsette vestlig militær hjelp til Ukraina samt muligens svekke NATO-alliansen.

Hevder Ukraina har ferdigstilt «skitten bombe»-etterligning

Torsdag skriver det statseide russiske nyhetsbyrået Ria Novosti at Kyiv allerede har ferdigstilt tekniske forberedelser for den «skitne bomben» ved å lage en etterligning av en missil med radioaktive stoffer.

Nyhetsbyrået viser til «en kilde tett på situasjonen», som også hevder at Ukraina angivelig planlegger å skyte den ned over sikkerhetssonen til atomkraftverket Tsjernobyl.

Ria Novosti-kilden hevder videre at Ukraina vil vise frem deler av den angivelige etterligningen til vestlige og ukrainske medier for å overbevise Vesten om at Russland står bak.

Det ukrainske statseide kraftselskapet Energoatom går hardt ut mot påstanden på sin Telegram-konto. De skriver at dette er nok en løgn fra Russland, at det «syk» propaganda, absurd og ikke bygget på logikk.

– Gir ingen mening

«Skitten bombe»-anklagene føyer seg inn i rekken av anklagelser som er kommet fra Russland siden starten av innovasjonen, sier Zysk.

– Påstanden om «skitten bombe» gir ingen mening da Ukraina holder på med en suksessrik kontraoffensiv. Om de hadde brukt en slik radioaktiv bombeville de risikert å miste vestlig støtte, som de trenger.

Målet er trolig å skremme de vestlige regjeringene og tvinge dem til å presse Ukraina til forhandlingsbordet, mener Zysk.

– Påstandene er et uttrykk for russisk desperasjon, da de holder på å tape krigen. De mangler personell, våpen og en effektiv militærledelse, og forsøker andre midler til å få en endring i krigens forløp.

Brukte gammelt bilde til ny påstand

Mandag publiserte Det russiske utenriksdepartementet en Twitter-post om at to organisasjoner i Ukraina hadde blitt beordret til å lage en «skitten bombe» og nå var på det avsluttende stadiet av arbeidet.

Mandag avslørte blant andre gravejournalist Benjamin Strick fra velrenommerte Bellingcat at bildet som var vedlagt posten var flere år gammelt:

Det ble ikke opplyst om at bildet eventuelt var ment som en illustrasjon.

VG har selv undersøkt bildet og fant flere gamle treff – blant annet ble det publisert på nettsiden til et researchsenter i Montenegro i 2014 samt på andre nettsteder i 2016, 2017, 2018 og 2019.