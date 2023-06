UBÅTEN: Bildet viser starten på RMS Titanic Expedition Mission klokken 04.00 lokal tid den 18. juni.

Ubåt-mysteriet: − Som en annen planet

Dette bildet ble tatt like før ubåten med fem forsvant under et dykk ned til vraket av Titanic.

Med oksygen for kun 96 timer, starter tiden å renne ut for de fem som var om bord på ubåten Titan.

Ubåten var på turistekspedisjon til vraket av Titanic da den mistet kontakt med omverdenen for to dager siden.

Det kjente skipsvraket ligger på 3800 meters dyp utenfor Newfoundland.

Det er fortsatt uklart hva som faktisk har skjedd, og det pågår tirsdag ettermiddag en storstilt søkeaksjon.

Info Dette vet vi Ekspedisjonen er ledet av det private selskapet OceanGate. Selskapet startet i 2021 med bemannede undervannsekspedisjoner til Titanic-vraket som befinner seg 3800 meter, eller 12.500 fot, under havet.

Deres ubåt Titan mistet søndag 15.47 norsk tid kontakt med støtteskipet sitt Polar Prince. Årsaken er enda ikke kjent.

Fartøyet som fortsatt er savnet dykket søndag 13.30 norsk tid mot vraket på havbunnen. Det skal da ha vært nok oksygen i ubåten til å vare mellom 96 og 70 timer. Dette tilsvarer mellom tre til fire døgn.

Fartøyet har nå vært savnet i snart to av disse. Vis mer

Den amerikanske oseanografen, eventyreren og seniorrådgiver i strategiske initiativ og programmer hos RMS Titanic Inc. David Gallo beskriver til CNN forholdene på havbunnen som utenomjordiske:

– Det er veldig dypt. Det er som å besøke en annen planet, det er ikke som folk tror det er. Det er et mørkt og kaldt miljø, med høyt trykk.

Gallo forteller videre at leteaksjonen nå er en kamp mot klokken.

Hvem befinner seg på ubåten?

Britisk oppdagelsesreiser og forretningsmann, Hamish Harding (58).

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og sønnen Sulemann Dawood.

Den franske oppdagelsesreisende Paul-Henry Nargeolet (73).

Ekspedisjonsrådgiver David Concannon på OceanGate skulle egentlig også vært om bord i Titan-ubåten, men avlyste i siste liten, skriver Sky News.

I et Facebook-innlegg skriver han at han umiddelbart sa ja da han ble bedt omå bistå i redningsaksjonen. Han ber videre folk om ikke å ta kontakt.

– Slutt å sende meldinger og andre former for kommunikasjon i denne kritiske tiden, skriver Concannon, og legger til at det forstyrrer kommunikasjonen som må til for å løse denne akutte situasjonen.

1 / 3 Shahzada Dawood: Pakistansk forretningsmann Paul-Henry Nargeolet (73): Den franske oppdagelsesreiseren Hamish Harding (58): Britiske oppdagelsesreiser og forretningsmann forrige neste fullskjerm Shahzada Dawood: Pakistansk forretningsmann

Med livet som innsats

Dykk i slike fartøy er ikke uten risiko. Forfatter og produsent Mike Reiss, som dykket med ubåten i fjor, har beskrevet kontrakten passasjerene må underskrive før de får dykke til BBC:

– Du skriver under på en enorm fraskrivelseserklæring som lister opp den ene muligheten etter den andre for at du kan dø på turen. De nevner døden tre ganger på første side, så det er aldri langt unna tankene dine.

Info Fakta om ubåten Er 6,7 meter lang og veier drøyt 10 tonn.

Kan dykke ned til 4000 meter. Et dykk ned til vraket tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning.

Ubåten er en såkalt «submersible», et nedsenkbart fartøy som ikke kan operere på egen hånd, men er avhengig av et morskip på overflaten. Kilde: NTB Vis mer

Storstilt leteaksjon

John Mauger i den amerikanske kystvakten, fortalte i en pressekonferanse mandag at kystvakten leter både ved overflaten og under vann. Amerikanske og kanadiske myndigheter har sendt ut tre C-130 Hercules-fly for overflatesøk. I tillegg til dette er det sendt ut et fly utstyrt med undervannssonar.

Kystvakten har også plassert flere sonarbøyer som leter etter fartøyet under havoverflaten. Mauger forteller videre at de vil trenge hjelp fra den amerikanske marinen eller det private for å hente opp fartøyet om det blir lokalisert.

Dette vil potensielt bli tidenes dypeste redningsaksjon. Dagens rekord er ifølge Guinness Book of World Records på 480 meter. Har ubåten kommet seg hele veien ned til Titanic er dette nesten åtte ganger så dypt.

Norske Jannicke Mikkelsen er venn med den britiske passasjeren Hamish Harding og uttalte til VG mandag at det vil være et mirakel om passasjerene blir funnet i live.

