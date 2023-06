Jevgenij Prigozjin i tilsynelatende hyggelig passiar med viseforsvarsminister Junus-Bek Jevkurov i Rostov lørdag.

Prigozjin: Avslørte alvorlige sikkerhetsproblemer i Russland

OSLO / KYIV (VG) Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin (62) bryter mandag tausheten etter helgens kuppforsøk. I et lydopptak forteller han om alvorlige sikkerhetsproblemer i Russland. Han nevner ikke president Putin.

Kortversjonen Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder hans soldaters marsj mot Moskva var en protest, og ikke et kuppforsøk.

Prigozjin forteller at marsjen avslørte alvorlige sikkerhetsproblemer i Russland.

Han anklager de væpnede styrker for å angripe Wagner-soldater, med 30 døde og flere skadede.

Wagner-soldatene snudde tilbake mot Ukraina etter avtale forhandlet fram av Belarus-president Aleksandr Lukasjenko.

Prigozjin går imot krav fra det russiske forsvarsdepartementet om at leiesoldater må skrive kontrakt med de ordinære styrkene innen 1. juli. Vis mer

Prigozjin har til nå ikke sagt noe siden han lørdag kveld fortalte at «marsjen» mot Moskva var stanset og at hans Wagner-soldater igjen skulle trekke tilbake til sine baser. Han forlot deretter byen Rostov, der Wagner-gruppen hadde tatt kontroll.

– Vi marsjerte ikke for å styrte Russlands ledelse, men for å protestere, sier Prigozjin og avviser altså at det var et kuppforsøk.

– Marsjen avslørte alvorlige sikkerhetsproblemer i Russland, mener Wagner-sjefen.

Han gjentar i lydopptaket på Telegram anklagene mot de væpnede styrker om at de angrep Wagner-soldater – og at 30 mann mistet livet og andre ble skadet.

Dette er informasjon som ikke er bekreftet uavhengig.

– Når noen angriper oss, vil vi gi et svar.

– Vi ville stille til ansvar dem som vil ødelegge Wagner-gruppen og som har gjort feil under spesialoperasjonen, sier Prigozjin – som i lang tid har kritisert forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Vitalij Gerasimov.

Gått glipp av helgens dramatiske Wagner-kupp? Bli oppdatert her:

Les også Wagner-konflikten på 1–2–3 Her får du svar på hva som skjer i Russland og hvorfor.

200 kilometer sør for Moskva snudde hans soldater og dro tilbake mot Ukraina, der de kriger på Russlands side. Det skjedde etter at Belarus-president Aleksandr Lukasjenko hadde forhandlet fram en avtale.

Prigozjin gjentar mandag at de snudde for å unngå blodsutgytelser.

– Det var åpenbart en stor mengde blod ville ha blitt spilt på det tidspunktet.

Jevgenij Prigozjin hyller sine soldater og mener at det er en av verdens beste kampstyrker.

– Det er motiverte krigere som har gjennomført et høyt antall oppgaver i Russlands interesse – og alltid bare i Russlands interesse, Afrika, i araberlandene og over hele verden. Denne styrken har hatt gode resultater også i Ukraina.

Det russiske forsvarsdepartementet krevde siste uke at leiesoldater må skrive kontrakt med de ordinære styrkene innen 1. juli. Prigozjin motsetter seg det og mener at det ødelegger kampstyrken.

Wagner-toppen forteller videre i talebeskjeden:

– Sivile møtte oss med russiske flagg og emblemet til Wagner. De var alle glade da vi passerte dem.

Da Wagner-soldatene etter kuppforsøket trakk seg ut av byen Rostov, stilte flere sivile seg opp for å ta bilder med Wagner-soldatene.

Idet bilen med Prigozjin forlot byen, jublet og klappet flere av de sivile rundt ham.

Talemeldingen fra Prigozjin er på mer enn 11 minutter, og Wagner-sjefen hevder at han har fått «tusenvis» av spørsmål om helgens opprør.

Storbritannias utenriksminister sier mandag at Putins autoritet stilles på stadig større prøver:

– Sprekker begynner å vises, sier James Cleverly ifølge Reuters.