Bjørn sovnet i tre - falt flere meter ned

Nabolaget fikk seg en ny turistattraksjon da en bjørn fant seg til rette i et tre i Michigan i USA.

En bjørn på rundt 160 kilo ble lokalkjendis i Michigan etter at den ikke sovnet i et lunt hi, men i et tre i et boligstrøk, skriver AP.

Viltnemnda ble varslet på morgenen søndag. De måtte til slutt skyte den med bedøvelse, og søndag ettermiddag deiset den i bakken.

Bilder viser folk i en lift som nærmer seg bjørnen der den satt i tretoppen.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Innbygger Ashlea Walter sier til lokalavisen Traverse City Record-Eagle at hun dro ut madrasser for å mykne fallet til den tunge bjørnen.

Bjørnens helse fikk en rask sjekk før den ble fraktet fra stedet og ut i skogen, skriver AP.

– Det er tøffe dyr. De er i trær hele tiden, og de har uhell i naturen også. De takler ganske store fall, sier Steve Griffith, som er biolog hos delstaten Michigan.

Folk i området hadde satt seg på plener og hentet stoler for å følge med på bjørnen, som åpenbart fant at grenen i treet var helt passe.

– Det er som den beste nabolagsfesten noensinne, sier Annette Andersen, ifølge nyhetsbyrået.

Har du fått med deg bjørnen som vandrer rundt på Østlandet nå? Se klipp her: