I OSLO: Nato-sjef Jens Stoltenberg leder et uformelt møte med alliansens utenriksministre i Oslo denne uken.

Stoltenberg til Ankara for samtaler om Sveriges Nato-søknad: − Det haster

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier torsdag morgen at han vil reise til Ankara for å snakke med Tyrkias nylig gjenvalgte president Recep Tayyip Erdogan.

Målet er å snakke med Erdogan om Sveriges Nato-søknad, som ennå ikke er godkjent av Tyrkia.

På spørsmål fra VG om når han vil reise til Tyrkias hovedstad, svarer Stoltenberg at det ikke er endelig bestemt.

Stoltenberg la tirsdag kveld ut en Twittermelding der han skrev at han hadde gratulert Erdogan med valgseieren – og tatt opp Sveriges Nato-søknad.

– Vi diskuterte nøkkelsaker for det kommende Nato-toppmøtet i Vilnius, fortsatt støtte til Ukraina, styrking av vår avskrekking og forsvar og å sluttføre Sveriges innlemmelse i Nato, skriver generalsekretæren.

– Så raskt som mulig

Etter Russlands invasjon av Ukraina, søkte Sverige og Finland medlemskap i Nato. Finland er tatt opp, mens Sverige venter på endelig godkjenning fra alle Natos medlemsland.

– Det haster med å få Sverige inn i alliansen som fullverdig medlem. Det bør

skje så raskt som mulig, og før toppmøtet i Vilnius i juli, sier

utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) torsdag.

VALGVINNER: Tyrkias president Tayyip Erdogan taler mandag, etter seieren i andre valgrunde.

Siste hinder

Tyrkia er den siste hindringen for Sveriges Nato-medlemskap.

Stoltenberg mener Sverige kan bli tatt opp i forsvarsalliansen når de 31 medlemslandene møtes til toppmøte i Vilnius i Litauen 11.–12. juli.

Han viste i et intervju med VG til at det faktum at valget i Tyrki er over, betyr at man slipper den opphetede politiske debatten som valgkamp alltid innebærer:

– I tillegg vil det tre i kraft nye, sterkere antiterrorlover i Sverige fra 1. juni. Også har vi det faktum at vi snart har et toppmøte hvor alle kommer sammen. Alt det gir oss muligheter til å få fremgang på endelig godkjenning av Sverige.

– I Tyrkias interesse

Stoltenberg fremholdt at han er trygg på at Sverige kommer til å bli medlemmer til slutt. Han ønsker ikke å love noen gjenytelser til Tyrkia.

– Det er i Tyrkias interesse at Sverige blir med. Det vil styrke nordisk og baltisk sikkerhet, men også hele Nato, som er en fordel for Tyrkia, sier Nato-sjefen.

Han understreker at Erdogan og Tyrkia på toppmøtet i Madrid i fjor også inviterte Sverige til å bli medlem.

Stoltenberg leder onsdag og torsdag denne uken et uformelt møte med Natos utenriksministre i Oslo, som skal jobbe med spørsmål før toppmøtet i Litauen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post