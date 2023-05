Kevin McCarthy: Enighet om avtale for å øke gjeldstaket i USA

Det hvite hus og republikanerne i Representantenes hus har blitt enige om hovedlinjene i en avtale for å heve gjeldstaket i USA, melder amerikanske medier.

USAs president Joe Biden har de siste ukene vært i intense forhandlinger med republikanerne i Representantenes hus.

Han trenger deres godkjennelse for å øke det maksimale beløpet som det offentlige USA har lov til å låne, det såkalte gjeldstaket. Pengene går til alt fra lønninger til velferdsordninger.

Bakteppet er alvorlig: Ifølge finansminister Janet Yellen ville det offentlige USA gått tom for penger om under to uker dersom de ikke får lov til å låne mer.

Nå melder Kevin McCarthy, som er flertallsleder i Representantenes hus, at han og Biden er kommet til enighet om en såkalt prinsippavtale for å øke gjeldstaket.

Dette skal ha skjedd i en 90 minutter lang telefonsamtale natt til søndag norsk tid, skriver Reuters.

Detaljene i avtalen skal ikke være spikret, og begge parter skal iølge CNNgjennomgås av begge sider i løpet av kort tid.

Avtalen de skal ha kommet frem til må stemmes gjennom i Representantenes hus og i Senatet. Republikanerne har flertallet i Representantenes hus, mens Demokratene har flertallet i Kongressen.

Noen ordforklaringer før vi går videre:

Gjeldstaket er det totale beløpet USA kan ha i gjeld på én og samme tid.

USA ligger bakpå med å betale regningene sine, og statens inntekter er ikke nok til å betale det det koster å drive landet. Derfor låner de penger.

Gjeldstaket før nattens enighet er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det tilsvarer nærmere 23 norske oljefond

Gjelden har vokst seg stadig større fordi den amerikanske staten bruker mer penger enn den får inn, skriver E24.

I januar ble «taket» på 31.400 milliarder dollar, tilsvarende 342.000 milliarder kroner eller 23 norske oljefond nådd, og Yellen kom med de første advarslene om at taket må heves.

Klarer ikke USA å betale gjelden sin, og spesielt rentene på statsgjelden, vil det kunne få store konsekvenser for finansmarkedene verden over.

Avtalen som Biden og McCarthy skal ha blitt enige om går ut på å heve gjeldstaket i to år. I tillegg vil avtalen begrense den offentlige pengebruken – bortsett fra når det kommer til penger til militæret og krigsveteraner.