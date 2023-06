LETTER: Joe Biden på vei inn i helikopteret Marine One fredag formiddag med kurs for et helgeopphold på Camp David, som er de amerikanske presidentenes formidable hyttetun.

Biden stiller til gjenvalg: − Mange som angrer

COLUMBIA (VG) Joe Biden vil være 86 år om han fullfører fire nye år som president. I Sør-Carolina, delstaten som reddet ham i 2020, møtes han med blandede følelser.

Kortversjonen Joe Biden kunngjorde i april at han stiller til gjenvalg som USAs president.

Om han vinner, vil han bli landets eldste president noensinne, 86 år gammel.

Republikanske rivaler inkluderer Donald Trump og Ron DeSantis og det er jevnt på målingene.

En vippevelger, en demokrat og en aktivist deler sitt syn på Biden i denne artikkelen. Vis mer

Den 20. november 1942, under slaget om Stalingrad, slaget om Stalingrad,Tyskland led sitt første store nederlag under andre verdenskrig i Stalingrad. Slaget ved Stalingrad regnes som et avgjørende vendepunkt i krigen, ifølge Store norske leksikon. hadde sovjetiske styrker akkurat iverksatt en avgjørende motoffensiv mot de tyske nazistene.

På samme dag ble Joseph Robinette Biden Jr. født i industribyen Scranton i Pennsylvania. 78 år senere ble han amerikansk president, og i april i år kunngjorde Biden at han stiller til gjenvalg.

Om han vinner valget neste år, vil gutten fra andre verdenskrig bli USAs eldste president noensinne.

– Da jeg stilte som presidentkandidat for fire år siden, sa jeg at vi sto i et slag for Amerikas sjel. Det gjør vi fortsatt, sa han under lanseringen av 2024-kampanjen.

VIPPEVELGER: Sierra Colombo (27) stemte på Biden i 2020, men har ikke planer om å stemme på ham i 2024.

– Mange som angrer

Inne i Sør-Carolinas delstatsforsamling har demonstranter samlet seg for å kjempe mot en ny, streng abortlov.

Det var Sør-Carolina som kom Joe Bidens haltende presidentkampanje til unnsetning i 2020. Etter elendige resultater i de første primærvalgstatene primærvalgstateneI det amerikanske valgsystemene, velger hvert parti sin presidentkandidat gjennom å først gjennomføre valg i hver delstat innad i partiet. , vant Biden en dundrende seier her og kunne nærmest spasere inn til presidentnominasjonen.

DEMONSTRASJON: Noen titalls aktivister møtte opp en nylig dag i mai for å vise støtte til folkevalgte i Sør-Carolinas delstatskongress som sto opp mot en ny abortlov. Den nye loven vil forby abort fra uke seks, men er foreløpig stoppet av en dommer.

– Jeg tror du kan være på Bidens alder og fortsatt være en god kandidat, men jeg tror ikke han er det. Og jeg tror alderen er en faktor i hans tilfelle, sier sykepleier Sierra Colombo (27), en av demonstrantene, til VG.

Det hjelper lite for inntrykket av Bidens alder at han flere ganger har røket på fysiske fall og uhell – på etter taler, i flytrapper og på sykkel.

Colombo var blant dem som stemte på Biden i 2020. Det gjør hun helst ikke igjen, og hun er åpen for en republikansk kandidat.

– Han er bedre enn Trump, men vi er mellom en stein og et hardt sted når det gjelder hvem vi har å stemme på. I 2020 så Biden ut som et bra, trygt valg. Nå er det nok mange som angrer på at de stemte på han med tanke på hvor mye ting har stagnert, sier hun og sikter til økonomien.

RIVALER: Florida-guvernør Ron DeSantis på besøk hos Donald Trump i Det hvite hus i 2020, da de to fortsatt var venner. Nå er de steile rivaler i kampen om den republikanske presidentnominasjonen.

– Spørsmål om entusiasme

Det store spørsmålet for Biden vil trolig bli hvem han møter i hovedvalget november 2024.

– Du vet, det er to grunner til å avlegge en stemme. Den ene er for en kandidat, den andre grunnen, er mot deres motstander, sier Scott Huffmon, professor i statsvitenskap ved Winthrop University i Sør-Carolina til VG.

Akkurat nå leder Donald Trump klart på republikansk side, men Ron DeSantis har omsider lansert sin kampanje og kandidater med en helt annen profil vil også utfordre Trump.

En rekke målinger viser at det er svært jevnt i et hypotetisk valg mellom Biden og Trump eller DeSantis, men presidenten ligger også bak på flere målinger.

– Det kommer til å bli et spørsmål om entusiasme for han som presidentkandidat. Men entusiasme for Biden kan også komme som et resultat av at Trump bli republikanernes kandidat, sier Huffmon.

AKTIVIST: Brett Bursey leder South Carolina Progressive Network. Wifi-nettverket i lokalene heter CheGuevera2019.

– Ikke skli bakover

Brett Bursey har flere tiår bak seg som progressiv aktivist på venstresiden i Sør-Carolina.

I 1969 brant han konføderasjonsflagget konføderasjonsflaggetBle brukt far 1861 til 1864 av delstater som brøt ut av unionen og ønsket å beholde slaveriet. Dette utløste den amerikanske borgerkrigen. Har i ettertid blitt betraktet som et symbol på rasisme og et splittet USA., før daværende Sør-Carolina-guvernør og nåværende presidentkandidat, Nikki Haley, fjernet det fra delstatskongressen.

– Jeg tror fire nye år med Biden i det minste vil hindre min kone fra å flykte landet, sier Bursey, som i flere tiår har vært leder for South Carolina Progressive Network.

Bursey og den mer venstrebente delen av demokratene er en velgergruppe som Biden ikke har sjarmert nevneverdig, selv om partiet per nå står samlet bak ham.

På saker som er viktige for dem – rase, politireformer og stemmerettigheter – har det skjedd lite under Biden.

– Vi har ikke sett mye fremgang på dette. Men mye handler også om å ikke skli bakover, og det har han i alle fall ikke gjort, sier Bursey.

DEMOKRAT: Michelle Brandt er nummer fire i rekken av ledere i det demokratiske partiet i Sør-Carolina.

– Begeistret

– Vi er begeistret, kontrer Michelle Brandt, som sitter i partiledelsen til Sør-Carolinas demokrater.

Selv om Sør-Carolina neppe neppe Ingen demokrat presidentkandidat har vunnet Sør-Carolina i et hovedvalg siden Jimmy Carter i 1976. er en delstat Biden uansett kan regne med å vinne, står det etablerte demokratiske partiet bak ham.

– Vi er begeistret for det han har gjort. Vi fikk for eksempel Ketanji Brown Jackson som dommer inn i Høyesterett, sier Brandt.

Hun er heller ikke bekymret for alderen til Biden. Om det skulle vise seg at visepresident Kamala Harris må ta over, har Brandt også full tillit til henne.

– Uansett om han er president eller ikke, så kommer han til å bli eldre. Hvorfor kan han ikke bare bli eldre i Det hvite hus? spør Brandt.