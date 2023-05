Kaos i Cardiff etter trafikkulykke

Folk har kastet fyrverkeri mot politiet og satt fyr på biler i Cardiff i Wales natt til tirsdag.

Det lokale politiet sier de jobber med omfattende uro etter en alvorlig trafikkulykke i Cardiff, skriver Sky News. Også Guardian melder om hendelsen.

Cardiff er den største byen i Wales i Storbritannia.

Trafikkulykken som førte til at politiet ble tilkalt, skal ha skjedd rundt klokken 18, og uroen eskalerte utover kvelden.

Bilder fra stedet viser opprørspoliti som blokkerer den ene siden av en vei. En politibil kan ses med knust rute, og på videoer som er livestreamet på YouTube kan man se unge mennesker som kaster fyrverkeri på politiet.

Ifølge Telegraph, som omtaler det som skjer som «opprør», er det også kastet flere brannbomber mot politiet.

Like etter klokken 02 natt til tirsdag norsk tid skriver politiet at de er til stede med store ressurser, og at de pågriper flere folk på stedet.

I en melding på Twitter ber de folk om å unngå veien, som ligger i området Ely:

– Vi ber alle som er involvert eller som ser på om å dra umiddelbart. Vi forstår at lokale innbyggere er bekymret, og vi ber dere om å holde dere inne.

