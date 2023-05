En tipser sier til VG søndag at asken har dekket hele byen.

Flyplass i Italia stengt etter askeregn – nordmenn askefast

Flere nordmenn er askefaste etter at Catania flyplass på den populære ferieøya Sicilia har stengt all flytrafikk søndag.

Vulkanen Etna har skapt askeregn på øya Sicilia, melder blant annet det italienske nyhetsmediet ANSA.

Avisen Todays Times live skriver at vulkanen har hatt en økt aktivitet på morgentimene søndag. Bilder skal vise lava og aske stige opp av vulkanen.







VG-tipser, norsk mann i 50-årene, forteller at han og tre kompiser egentlig skulle hjem etter ferie søndag formiddag, men nå er askefast:

– Hele byen er full av aske, både biler og kafébord er dekket. Etter det jeg har hørt blir vi askefast en dag eller to, men vulkanen er jo fortsatt aktiv, sier han.

Han forteller at flyselskapet har foreløpig booket kameratene til et fly som går tirsdag.

Etna er over 3.350 meter høy, og har vært svært aktiv hittil i år skriver italienske medier. Askeregn er ofte et problem for mennesker i området.

