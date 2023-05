BAKHMUT: Slik fremsto Jevgenij Prigozjin da han lørdag hevdet at russerne har presset Ukrainas soldater ut av byen Bakhmut.

Ekspert om Wagner-sjefen: − Prigozjin vil ha Putins oppmerksomhet

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin (61) har fortsatt et nært forhold til Vladimir Putin (70) – og ser på presidenten som en «gudfar».

Det mener Charlotte Flindt Pedersen, Russland-ekspert og direktør ved Det utenrikspolitiske selskab i København.

– Prigozjin er fortsatt en verdifull mann for Putin. Og nå vil han vise at han har makt og få Putins oppmerksomhet, sier Flindt Pedersen til VG.

Tirsdag uttalte Prigozjin at det kan bli revolusjon i Russland om ikke også eliten sender sine barn til å krige i Ukraina.

– Vi er i en situasjon at vi kan miste hele jævla Russland, sier han i intervjuet.

Han hevder at Wagner-gruppen har mistet mer enn 20.000 soldater i slaget om Bakhmut.

Han mener Ukrainas hær er «en av verdens beste».

Prigozjin har en rekke ganger kritisert forsvarsminister Sergej Sjojgu og andre i forsvarsledelsen.

Charlotte Flindt Pedersen mener at de to P’ene Putin og Prigozjin fortsatt har et nært forhold.

– Prigozjins problem er at han ikke leverte i Bakhmut. Russland brukte veldig lang tid på å ta byen. Derfor er det nå viktig for ham å vise for Putin at han har makt.

ETTERSØKT: Jevgenij Prigozjin står på FBIs ettersøktliste.

– Hvorfor er Prigozjin fortsatt viktig for Putin?

– Det er viktig å huske på at Wagner-gruppen fortsatt er mektig, og så er Prigozjin verdifull for Putin for eksempel med det Russland tjener på gull og diamanter i Afrika. Prigozjin har vært Putins håndlanger for å gjøre de verste oppgavene.

– Hva vil Prigozjin vise med disse uttalelsene?

– Han vil vise at han er i stand til å snakke til den vanlige russer – i motsetning til for eksempel forsvarsminister Sjojgu, forsvarssjefen Vitalij Gerasimov, spionsjefen Sergej Narysjkin og andre.

«PUTINS KOKK»: Her serverer Jevgenij Prigozjin president Putin i 2011 (på et tidspunkt da Putin var statsminister).

Charlotte Flindt Pedersen mener at Prigozjin er flinkere til å vurdere situasjonen realistisk enn det Putin er. Wagner-sjefen sier i det ferske intervjuet at Ukrainas hær er en av verdens beste og at Ukraina nå er klar for en motoffensiv der målet er å flytte grensene tilbake til slik de var.

– Prigozjin prøver å vise at han er en ærlig mann og driver en ærlig sak for fedrelandet. Han vet at han er utsatt og vil nå styrke seg. Med soldater hentet ut fra fengslene skjønner folk at han ikke bare menger seg med eliten.

– Nå er Prigozjin opptatt av å vise at han har en makt som gjør at Putin må forholde seg til ham. Han forteller sin historie og mener at de andre rundt Putin ikke vet hva som foregår.

– Hva er Putin for Prigozjin?

– Putin er gudfaren. Prigozjin vil vise presidenten at han har makt. Han vil ha Putins oppmerksomhet.

– Du tror ikke han vil utfordre Putin?

– Prigozjin har ambisjoner, men jeg tror ikke at han vil utfordre Putin, sier Charlotte Flindt Pedersen.

RUSSLAND-EKSPERT: Charlotte Flindt Pedersen.

Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet vurderer Prigozjins uttalelser militært:

– Det er ikke lett å bli klok på Prigozjin, men han har et viktig poeng: Hvis ikke Russland får flere mann til fronten, så kan de ikke nå det målet de har satt seg om å holde fast på de områdene de har okkupert. Det er vanskelig å se at de kan lykkes med det uten å mobilisere et betydelig antall soldater.

– Hva tenker du om hans uttalelser om «elitens barn»?

– Hittil har det vel ikke bare vært elitens barn, men også middelklassebarn fra Moskva og St. Petersburg har i liten grad blitt kalt ut i krigen. Men sånn er det alltid i en krig – at eliten passer på sine barn. Om den vanlige russer vet at det faktisk er slik, vet jeg ikke.

– Dette kan jo sammenlignes litt med hvordan det var under Vietman-krigen i USA. Også der var det en tendens til at elitens barn slapp å dra til Vietnam.

Som Charlotte Flindt Pedersen mener Peter Viggo Jakobsen at Prigozjin prøver å posisjonere seg:

– Han forteller at han er en mann utenfor eliten og at han kan levere det som det russiske militære ikke klarer. Prigozjin har jo i lang tid kritisert forsvarsledelsen. Sånn sett er det en rød tråd i det han sier. Men jeg klarer ikke å gjennomskue hvilken dagsorden han har, sier Jakobsen.