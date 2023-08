Gjengleder flyttet av 3600 soldater etter at presidentkandidat ble drept

Den beryktede gjenglederen er anklaget for å ha drapstruet Ecuadors presidentkandidat like før han ble drept.

Kortversjonen Overføringen av den ecuadorianske gjenglederen Jose Adolfo Macias (også kjent som «Fito») til et høysikkerhetsfengsel krevde 3600 soldater og politifolk.

Fito er anklaget for å ha drapstruet presidentkandidat Fernando Villavicencio, som ble skutt og drept utenfor et valgkampmøte onsdag.

Seks colombianske statsborgere er arrestert i forbindelse med drapet, mens tilknytningen til Fitos gjeng er usikker.

Den nylige volden har satt Ecuador i sjokk og tvil om landets sikkerhet. Vis mer

Det måtte 3600 soldater og politifolk til for å flytte Jose Adolfo Macias fra et fengselsbygg til et annet.

Nå er gjenglederen, bedre kjent som «Fito», flyttet til høysikkerhetsavdelingen i byen Guayaquil.

Ryktene sier at han kontrollerer all kriminalitet i Ecuador.

Videoer og bilder viser væpnede soldater eskortere ham rundt inne fengselsanlegget, kun iført håndjern og undertøy.

Det fryktes at overføringen skal sette i gang opprør i fengselet, og det er dermed satt i beredskapsmodus.

Frem til nå har den 43 år gamle gjenglederen blitt holdt i et regionalt fengsel.

Det skjer få dager etter at presidentkandidat Fernando Villavicencio (59) ble skutt og drept utenfor et valgkampmøte.

Anklaget for drapstrusler

Det var onsdag at 30–40 skudd ble avfyrt fra et maskingevær idet politikeren var på vei til bilen sin etter valgkampmøtet onsdag.

Tre av dem traff ham i hodet.

Det politiske drapet på Villavicencio ryster Ecuador.

Vitner har fortalt om blodspor langs gulvet og folk som falt i bakken. Minst ni personer ble såret i skuddvekslingen.

Villavicencio var kjent som en tydelig korrupsjonsmotstander. Han drev valgkamp med politibeskyttelse.

Like før han ble drept, hevdet presidentkandidaten at «Fito» hadde drapstruet ham.

– Det var en advarsel om at dersom jeg fortsatte å nevne ham eller nettverket hans, så vil de angripe eller drepe meg, sa den nå avdøde presidentkandidaten.

Villavicencio sendte en offisiell klage på truslene etter anbefaling fra livvaktene hans i politiet.

Han var en av til sammen åtte presidentkandidater. Tidligere i valgkampen fikk han politibeskyttelse, etter at det nettopp ble vurdert at han var et mål for attentat.

Seks colombianske statsborgere er arrestert i forbindelse med drapet. En syvende mistenkt ble drept i skuddvekslingen.

Det er foreløpig ikke kjent hvem de er eller hvorvidt noen betalte dem.

Det er også usikkert om de har noen tilknytning til gjengen som Fito leder, som kalles Los Choneros.

Los Choneros beskrives som en av Ecuadors mektigste og farligste kriminelle gjenger.

Gjengen skal være en del av det meksikanske Sinaloa-kartellet, skriver El País International. Fito ble leder av gjengen etter drapet på den forrige lederen Rasquiña.

Drapet på Rasquiña i 2020 satt i gang en voldelig maktkamp som blant annet resulterte i flere massakre i fengsler i Ecuador.

Sjokkstemning

Den danske frilansjournalisten Line Josefsen Hermann befinner seg i Quito.

I helgen sa hun til VG at befolkningen i landet er i sjokk.

– Det er en spesiell stemning her. Det er ikke lenger det lille, trygge landet det en gang var kjent som. Skrekk og vantro oppsummerer situasjonen: Hvis ikke staten kan beskytte en presidentkandidats liv – hvem er egentlig sikre her?

Ecuador har historisk sett vært et relativt trygt og stabilt land i Latin-Amerika, men kriminaliteten har eksplodert de siste årene.

Ecuadors geografiske plassering mellom de to store kokainprodusentene Colombia og Peru, kombinert med slappere kontroll, har gjort landet til et senter for internasjonal narkotikahandel.

USAs føderale politi FBI sender etterforskere til Ecuador for å bistå med å finne de som sto bak drapet på presidentkandidaten Fernando Villavicencio, skriver NTB søndag kveld.

Visepresidentkandidat tar over

– Jeg er ikke redd for døden, fordi jeg allerede har overvunnet den, sa avdøde Villavicencio til sine tilhengere i juli i forbindelse med trusler han hadde mottatt.

Truslene viste seg å være høyst reelle.

Etter drapet på Villavicencio rykker hans visepresidentkandidat Andrea Gonzalez opp.

Det ble klart gjennom en kunngjøring fra det sentrumsorienterte Construye-partiet natt til søndag norsk tid.

Presidentvalget i Ecuador skal etter planen avholdes 20. august.

