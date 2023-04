GJEMTE SEG: Gjemmestedet var ikke bra nok til å lure politiet. Kort tid etter bildet ble tatt var mannen arrestert.

Gjemte seg for politiet

Mannen gjorde alt for å unngå politiet.

Den 32 år gamle albanske mannen ble arrestert 24. februar i år for å ha drevet en cannabisplantasje i hjemmet sitt i Liverpool i England.

En låsesmed skulle skifte lås på huset da han ble oppmerksom på ting inne i huset.

– Han la merke til det han trodde var en cannabisinstallasjon på eiendommen og ringte politiet. Han trodde det var noen som bodde i huset, sier aktor i saken, Christopher Hopkins, ifølge Liverpool Echo.

Politiet ankom stedet etter kort tid, og fant cannabisinstallasjoner i seks forskjellige rom i huset. Det skal ha vært minst 200 hasjplanter.

Inne i huset var også den nå dømte personen. Albaneren gjorde alt i sin makt for å gjemme seg for politiet, og endte til slutt opp på taket. Som du kan se på bildet, gikk han gjennom et takvindu og gjemte seg over vinduet.

Det smått utrolige bildet har også gått sin seiersgang på sosiale medier.

Men gjemmestedet var ikke godt nok: Kort tid etter ble han pågrepet.

I avhør nektet albaneren for å ha hatt noe med plantene å gjøre.

Ifølge politiet var han ansatt av bakmenn for å drive installasjonen.

Mannen hevdet han kom til England i september 2022. Han skal ha fått rundt 1300 kroner om dagen for å bo på eiendommen og drive installasjonen, ifølge politiet.

– Han må ha blitt motivert av en betydelig økonomisk fordel og må ha forstått hva som foregikk i huset, sier Hopkins ifølge Daily Mail.

Albaneren ble dømt til fengsel i to år og fire måneder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post