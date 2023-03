DATAMANN: Gordon Moore – her fotografert like før han pensjonerte seg fra Intel.

Teknologi-legenden Gordon Moore (94) er død

Om du leser denne saken på en mobiltelefon, datamaskin eller et nettbrett – er det takket være blant annet Gordon Moore (94).

Moore døde fredag, omgitt av familie, i hjemmet sitt på Hawaii, opplyser Intel og Moore-familiens filantropiske stiftelse.

Silicon Valley-pioneren ble 94 år gammel.

Selskapet Moore var med på å starte i 1968 – Intel – er fremdeles verdens største produsent av databrikker.

Prosessorer er selve hjernen i en datamaskin eller telefon. Enkelt forklart er det den som avgjør hvor «kraftig» den er.

Info Dette er en prosessor En del av datamaskinen som utfører beregninger, og lar deg bruke programvare som spill og tekstbehandling.

Prosessoren har flere kjerner, som jobber sammen for å gjøre oppgavene raskere og mer effektivt.

Hastigheten på prosessoren måles i GHz, og jo høyere tallet er, jo raskere er den til å utføre oppgaver. Vis mer

Og for over 50 år siden, i 1971 lanserte han og selskapet verdens første kommersielle mikroprosessor: Intel 4004.

Moore var utdannet ingeniør.

NERDELOV: Gordon Moore er mannen bak «Moores lov» – en teknologispådom som har holdt seg inntil nylig.

Oppfant «Moores lov»

I en artikkel i 1965 beskrev Moore for første gang prinsippene i det som senere skulle bli kjent som Moores lov.

Han viste til at kunne observere dobling av yteevnen i kretsene på databrikker hvert år.

Senere justerte han observasjonene til å gjelde annethvert år. Teorien holdt vann helt til ganske nylig.

– Alt jeg prøvde å gjøre var å få gjennom budskapet om at man ved å legge stadig flere ting inn på en databrikke, ville gjøre all elektronikk billigere, sa Moore i et intervju i 2008.

TIL VERDENSROMMET: Intel har produsert flere prosessorer som er sendt ut i verdensrommet – på NASAs romskip eller i satellitter.

Hylles av Intel

Moore pensjonerte seg i Intel i 2006.

Gjennom livet donerte han over 5,1 milliarder dollar til ideelle formål. Det gjorde han gjennom en stiftelse han opprettet sammen med sin kone gjennom 72 år, Betty.

– Selv om han aldri hadde som mål å gjøre navnet sitt kjent, så har Gordons visjon og arbeid gjennom livet tilrettelagt for den fenomenale innovasjonen og teknologiske utviklingen som omslutter livene våre, sier Harvey Fineberg, president i Gordon and Betty Moore Foundation.

Intels toppsjef Pat Gelsinger hyller Moore.

– Han etterlater seg en arv som har endret livene til hver eneste person på planeten. Hans minne lever videre, sier Gelsinger.

BLE 94 ÅR: Gordon Moore ble 94 år. Men selskapet han startet på 60-tallet er fremdeles verdensledende.