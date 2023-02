SE OPP! Ballongen som er observert over USA og Canada er på størrelse med tre busser.

Kina beklager ballong over USA – avviser at det er spionballong

USA og Canada observerte denne uken det de hevdet var en stor spionballong over eget luftrom.

NTB

Ballongen ble først observert over USA onsdag og deretter over Canada torsdag. Den var på størrelse med tre busser og befant seg flere tusen fot høyere enn der flytrafikken går.

USA rettet raskt en anklagende pekefinger mot Kina, som fredag innrømmet at ballongen er kinesisk.

Det kinesiske utenriksdepartementet avviser derimot at det er snakk om en spionballong, og hevder det er en sivil værballong som driver innhenting av meteorologisk data.

Beijing beklager samtidig at ballongen har kommet på avveie, og sier at de vil samarbeide med USA om å håndtere situasjonen.

Se video – her svever ballongen:

Spionballong

– USA har oppdaget og overvåker akkurat nå en spionballong i stor høyde over fastlands-USA, sa en talsmann for Pentagon torsdag.

– Ballongen befinner seg i en høyde som ligger godt over kommersiell flytrafikk og utgjør for øyeblikket ingen militær trussel, la oberst Patrick Ryder til.

Samme dag meldte også det canadiske forsvaret om observasjon av en «overvåkingsballong i stor høye», og det ble antatt at det var snakk om den samme ballongen.

Anklaget Kina

USA rettet raskt en anklagende pekefinger mot Kina.

– Det er tydelig at hensikten med denne ballongen er å drive overvåking, og dens nåværende retning fører den over sensitive områder, sa en anonym kilde i Pentagon.

Kina advarte mot å spekulere i dette og opplyste fredag at de undersøkte saken. Noen timer senere bekreftet kinesisk UD at ballongen er kinesisk, men sier at det dreier seg om en sivil værballong på avveie.

Begrenset verdi

Mens det under den kalde krigen var utbredt bruk av såkalte spionballonger, finner mesteparten av slik virksomhet i dag sted ved hjelp av satellitter i verdensrommet.

Kina har et omfattende romfartsprogram og et stort antall satellitter i omløp, og det antas at en rekke av disse inngår i landets etterretningsvirksomhet.

Pentagon-kilder medgir at ballonger som den man nå har observert over USA, i dag har begrenset etterretningsverdi.