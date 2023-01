Sverige kan ikke regne med tyrkisk støtte til sin søknad om Nato-medlemskap, sier president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan: Sverige kan ikke regne med tyrkisk støtte til Nato-søknad

Sverige kan ikke forvente Tyrkias støtte til sin søknad om Nato-medlemskap, sier president Recep Tayyip Erdogan. Det må tas på alvor, mener Tyrkia-ekspert.

NTB

Erdogan viser til Sveriges beslutning om å gi den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan tillatelse til å demonstrere utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm lørdag, der han satte fyr på Koranen.

Den tyrkiske presidenten kritiserer også svenske myndigheter for å tillate kurdiske grupper å demonstrere, blant dem Kurdistans arbeiderparti (PKK). De har ført en langvarig væpnet kamp i Tyrkia der de er stemplet som terrororganisasjon og forbudt. EU og USA har også PKK på sin terrorliste.

– Så dere vil la terrororganisasjoner fritt løpe rundt og likevel forvente vår støtte til Nato-medlemskap? Det kommer ikke til å skje, sa Erdogan mandag.

– Dersom ikke Sverige viser respekt overfor Tyrkia og muslimer, da vil de heller ikke få støtte fra oss i Nato-spørsmålet, sa han.

Må tas på alvor

Dette er dårlig nytt for Sveriges regjering, mener sjefen for Institutt for Tyrkia-studier ved universitetet i Stockholm, Paul Levin.

– Dette utspillet må tas på alvor, selv om det er politisk. For han sa dette med ettertrykk, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT.

Erdogans uttalelse må likevel ikke oppfattes som et endelig nei, legger Levin til, og viser til at formuleringene den tyrkiske presidenten benyttet var noe uklare.

Mens Erdogan tidligere har nøyd seg med å si at Sverige ikke har kommet langt nok i å imøtekomme Tyrkias krav, var tonen nå en helt annen.

– Dette var absolutt ingen forsonende tone, sier Levin.

Respektløst

USA understreket mandag at både Sverige og Finland er klare for Nato-medlemskap. En talsmann for amerikansk UD ga samtidig uttrykk for forståelse for de sterke reaksjonene etter Paludans koranbrenning.

– Det å brenne bøker som er hellige for så mange, er en dypt respektløs handling, sa Ned Price.

– Ting som er lovlige kan likevel være forferdelig, la han til.

Advarte

Tyrkia kalte fredag den svenske ambassadøren i Ankara inn på teppet og advarte på forhånd Sverige mot følgene av å la Paludan holde sin markering i Stockholm dagen etter.

– Vi fordømmer på sterkest mulig vis denne provoserende handlingen som helt åpenbart er hatkriminalitet, var budskapet ambassadøren fikk.

Svenske myndigheter trakk ikke tilbake tillatelsen, som rett nok var en tillatelse til å holde en markering, ikke spesifikt til å brenne Koranen. Paludan har imidlertid brent Koranen en rekke ganger tidligere i Sverige, og han varslet at dette ville bli gjort lørdag.

Stiller krav

Tyrkia har stilt en rekke krav til Sverige for å slippe landet inn i Nato, noe som krever tilslutning fra samtlige Nato-land.

Regjeringen i Ankara krever blant annet at Sverige gjenopptar våpeneksporten, noe svenske myndigheter har åpnet for.

Tyrkia krever også at Sverige utleverer 130 personer som anklages for å være tilknyttet Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og Gülen-bevegelsen, som president Recep Tayyip Erdogan mener sto bak kuppforsøket mot ham i 2013.

Avslo

Blant dem Tyrkia har krevd utlevert er journalisten Bülent Kenes som anklages for å tilhøre Gülen-bevegelsen, et krav svensk høyesterett har avslått.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson slo tidligere i måneden fast at Tyrkia stiller krav Sverige ikke kan etterkomme.