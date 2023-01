George Santos har hevdet å eie 13 eiendommer, ha gått på New York University og å være etterkommer av jøder som rømte fra Ukraina under andre verdenskrig. Alt viste seg å være løgn.

Ber republikaner trekke seg etter løgn-skandale: − Han er ikke velkommen her

Kongressrepresentanten George Santos (34) har blitt tatt i flere løgner, og partifeller ønsker at han trekker seg: – Det vil jeg ikke, kontrer republikaneren.

Republikaneren George Santos har blitt tatt i flere løgner etter at han kapret et sete i Representantenes hus i USA i mellomvalget i november.

Han har blant annet løyet om flere universitetsgrader, eie av eiendom, familiens etniske bakgrunn og tidligere toppjobber.

Ifølge Reuters har hans egne partifeller i hjemfylket Nassau i New York bedt Santos om å trekke seg etter løgn-skandalen.

George Santos skal ha fortalt medier at han ikke kommer til å oppfylle partifellenes ønske.

– Jeg var valgt til å tjene menneskene i New York kongressdistrikt tre, ikke partiet eller politikere. Jeg er fortsatt forpliktet til å gjøre det. Det er trist å høre at partifeller nekter å samarbeide for å levere gode resultater og holde samfunnet vårt trygt og å minske levekostnader. Jeg kommer ikke til å trekke meg, skriver Santos på Twitter.

Det Republikanske partiet sin formann i Nassau fylke, Joseph Cairo, anser ikke lenger George Santos som et av sine kongressmedlemmer.

– Han er ikke velkommen her på republikanerens hovedkvarter, hverken for møter eller for arrangementer. Han har vanæret Representantenes hus, og vi anser han ikke som en av våre kongressmedlemmer, sier Cairo ifølge CBS news.

Ifølge NTB har et upartisk kontrollorgan tidligere denne uken anklaget Santos for brudd på lover om valgkampfinansiering.

Det er også åpnet etterforskning av påtalemyndigheten i Nassau.

Det Republikanske partiet sin formann i Nassau fylke, Joseph Cairo, snakker her med medier etter pressekonferansen onsdag om George Santos´ fremtid.

– Jeg er lei for det

Santos slo demokraten Robert Zimmerman med 7,5 prosentpoeng i mellomvalget i november.

Valgseieren i november bleknet da journalister i New York Times, CNN og andre medier tok for seg CV-en han hadde offentliggjort og begynte å bore i Santos`fortid.

– Pyntet jeg på CV-en? Ja, det gjorde jeg. Og jeg er lei for det, det skulle ikke vært gjort, uttalte George Santos til publikasjonen City & State.

Han la til at ord ikke fullt ut kan forklare hvordan han føler seg.

– Men jeg er fremdeles samme fyren. Jeg er ingen bedrager. Jeg er ingen tegneseriefigur. Jeg er ikke noe mytisk vesen som noen har funnet på.

Santos representerer New Yorks tredje kongressdistrikt, som inkluderer deler av Nassau fylket og Queens.

– Fiender i New York Times

Han vil ikke snakke med New York Times, som var først med avsløringene. Hans advokat Joe Murray slo tilbake mot storavisen i en kort uttalelse:

– Det er ingen overraskelse at Santos har fiender i New York Times som forsøker å sverte hans gode navn med disse ærekrenkende beskyldningene.

Den føderale etterforskningen fokuserer ifølge New York Times på finansielle forhold, som hvordan Santos kunne låne sin egen valgkampanje 700 000 dollar.

På Santos’ kampanjenettsted ble biografien hans endret og oppdatert etter at avsløringene ble offentliggjort i desember.