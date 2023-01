Tysk kvinne stilles for retten for å ha gjort yazidi-kvinne til slave

En tysk kvinne møtte i retten onsdag, anklaget for medvirkning til krigsforbrytelser og folkemord med IS i Syria ved å ha gjort en yazidi-kvinne til slave.

Den 37 år gamle kvinnen, som er identifisert som Nadine K., er også tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten og for å ha sluttet seg til en utenlandsk terrorgruppe. Hun møtte i retten i byen Koblenz sørvest i Tyskland.

Tyske myndigheter mener kvinnen og ektemannen i desember 2014 reiste fra Tyskland til den IS-kontrollerte delen av Syria der de sluttet seg til den ytterliggående jihadistgruppa. Etter hvert slo de seg ned med datteren i Mosul i Irak, som da var hovedsete for IS.

Voldtekt og mishandling

– Fra tidlig i 2016 holdt Nadine K. og mannen en yazidi-kvinne som slave. Mannen voldtok og slo kvinnen jevnlig, noe Nadine K. visste, sa påtalemyndigheten da det ble tatt ut tiltale mot kvinnen i september.

Påtalemyndigheten mener den tiltalte kvinnen holdt vakt for å forhindre at yazidi-kvinnen, som da var 22 år gammel, kunne stikke av, og at hun ble tvunget til å gjøre husarbeid og passe på barn. I tillegg ble hun forsøkt tvunget til å konvertere fra yazidismen, mener påtalemyndigheten.

Høsten 2016 skal de ha flyttet til Syria, der de oppholdt fram til de ble pågrepet av kurdiske styrker i 2019. Yazidi-kvinnen skal da ha blitt frigjort.

Forfulgt minoritet

De kurdisk-språklige yazidiene som kommer fra Nord-Irak, har i årevis blitt forfulgt av IS-krigere.

Yazidiene er en minoritetsgruppe som lever i Irak og flere andre land i Midtøsten og som har sin egen religion. Da IS kontrollerte store deler av Irak og Syria, ble tusenvis av yazidi-kvinner holdt som slaver.