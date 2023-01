SISTE MINUTTER I FRIHET: Dette bildet ble frigitt av det italienske politiet, og viser Italias mest beryktede mann på vei til kreftbehandlingen.

Her er mafiabossen på vei til legen – timer etter ble han pågrepet

Den beryktede italieneren Matteo Messina Denaro (60) var på rømmen i 30 år. Nå tror politiet de har funnet hans hemmelige bunker.

I et hus i landsbyen Campobello di Mazara på Sicilia, har politiet funnet det de tror er ett av gjemmestedene.

Matteo Messina Denaro blir regnet for å være den siste gudfaren i den beryktede sicilianske mafiaen Cosa Nostra.

I det skjulte rommet, gjemt bak en kommode – fant de både juveler, halskjeder og edelstener, skriver den italienske storavisen La Repubblica.

Denaro ble pågrepet mandag morgen mens han fikk kreftbehandling på en privat legeklinikk i Palermo på Sicilia. Der skal han ha gått et år under et falskt navn.

Denaro ble i 2002 dømt og dømt in absentia in absentia uten at den det gjelder er til stede til livsvarig fengsel for personlig å ha drept eller beordret drap på dusinvis av mennesker.

1 / 3 TATT: Denaro ble pågrepet mandag morgen mens han fikk kreftbehandling på en privat legeklinikk i Palermo på Sicilia. Der skal han ha gått et år under et falskt navn. TATT: Denaro ble pågrepet mandag morgen mens han fikk kreftbehandling på en privat legeklinikk i Palermo på Sicilia. Der skal han ha gått et år under et falskt navn. TATT: Denaro ble pågrepet mandag morgen mens han fikk kreftbehandling på en privat legeklinikk i Palermo på Sicilia. Der skal han ha gått et år under et falskt navn. forrige neste fullskjerm TATT: Denaro ble pågrepet mandag morgen mens han fikk kreftbehandling på en privat legeklinikk i Palermo på Sicilia. Der skal han ha gått et år under et falskt navn.

Sist sett med Versace-bukser

Sist Denaro ble sett, var i 1993 mens han råkjørte han med sin Porsche i retning byen Selinunte – med silkeskjerf rundt halsen, Versace-bukser og en Rolex Daytona rundt håndleddet.

Siden har Matteo Messina Denaro (60) vært som sunket i jorden.

For å beskytte seg selv er mafiasjefer i Italia kjent for å bygge rømningstunneler under husene sine, sofistikerte bunkere i fjell som kun kan nås til fots og gjemmesteder i skogen når de er på flukt.

Etter pågripelsen har politiet vært i full sving med å ransake steder de tror han oppholdt seg.

Huset, som ligger i Via Maggiore Toselli, tilhører angivelig en mann som tidligere ble stilt for mafiaforeningen og frikjent i 2001.

CARABINIERI: Det italienske politiet tar notater utenfor uset til Denaro i Palermo.

Kan ha funnet leiligheten hans

På onsdag, altså dagen før de fant den hemmelige bunkeren, fant de det de tror er leiligheten hans. Også den i byen Camobello di Mazara.

Selv om han levde i skjul, ser det ut som han har levd livet: I det 60 kvadratmeters krypinnet fant de «mange sneakers, Prada og Louis Vuitton-vesker». De fant også kvitteringer fra restauranter og pizzeriaer, skriver La Repubblica.

Nå spør politiet seg når han kom til landsbyen, og hvorfor de ikke har klart å fange mannen alle lette etter, før nå.

GODT VANT: FBI mener at han er en av verdens rikeste narkolangere. Antimafia-politiet i Palermo sa i 2010 at hans formue ligger på rundt 2 milliarder euro (20 milliarder kroner).

Etterforskere søker spesielt etter dokumenter som skal inneholde hemmelighetene til de siste 40 årene med mafia-drap, skriver den britiske avisen The Guardian.

Aktor mener Denaro har nøkkelen til noen av de mest avskyelige forbrytelsene utført av den sicilianske mafiaen.

Det inkluderer bombeangrepene i 1992 som drepte to anti-mafia-dommerne og drapet i 1996 på Giuseppe Di Matteo, den 12 år gamle sønnen til en gangster. Han skal ha blitt kvalt og oppløst i syre.

FENGSEL: «Den siste gudfaren» er nå bak låste dører her i L’Aquila, en drøy times kjøring fra Roma.

Født inn i det

Denario ble født inn i en mafiafamilie, med tette bånd til den berømte Corleone-klanen i Palermo-regionen. Karrierevalget til Matteo ble bestemt av faren, som var den viktigste personen i livet hans.

– Jeg ble født som en «mann av ære» og skal dø som en, skrev superbossen eller «Diabolik» som han blir kalt av venner, på en lapp til en venn i 1999.

I 1993 ble far og sønn etterlyst av politiet. De gikk i skjul og levde sammen i fem år til Denaro senior døde av et hjerteinfarkt i 1998.

Kisten av den eldre mannen ble kjørt til Castelvetrano før soloppgang og plassert midt på torget. Da politiet kom fram, fant de den avdøde bossen dresskledd og omringet av sin sørgende enke og døtre. Imperiet var overlatt til sønnen, som var klar til å ta over. Matteo var 36 år.

LES OGSÅ: Slik styrer Italias mest ettersøkte Sicilia med jernhånd (fra 2010)