Bolsonaro-tilhengere stormet kongressen i Brasília

Hundrevis av Bolsonaro-tilhengere stormet kongressen i Brasília søndag kveld norsk tid. President Lula kaller opprørerne for «fascister og fanatikere».

En rekke videoer viser hundrevis av mennesker bryte gjennom sperringer og klatre over rampen som leder til kongressbygningen i Brasília søndag kveld norsk tid.

Demonstranter tok seg også inn i presidentpalasset og landets høyesterett. De knuste vinduer og klatret på tak.

Rundt klokken 22.45 norsk tid skriver Reuters at sikkerhetsstyrker har tatt tilbake kontroll over alle bygningene.

De oppmøtte er tilhengere av den høyreradikale ekspresidenten Jair Bolsonaro – og nekter å godta at han tapte høstens presidentvalg.

Luiz Inácio Lula da Silva ble tatt i ed som Brasils president 1. januar. Søndag er den ferske presidenten på reise og i sikkerhet i Araraquara i indre São Paulo.

Ifølge Reuters har riksadvokaten i Brasil bedt om at Anderson Torres, som er offentlig sikkerhetsansvarlig i Brasília, blir arrestert.

Det foreligger foreløpig ikke ytterligere informasjon om hans eventuelle tilknytning til søndagens hendelser.

Lula kommer med følgende uttalelse søndag kveld:

– Det som skjedde i Brasília i dag var barbari. Alle involverte i opprøret skal finnes og straffes, sier han ifølge Reuters.

Han kaller opprørerne for «fascister og fanatikere» og har erklært «føderal sikkerhetsintervensjon» i den brasilianske hovedstaden frem til 31. januar. Det gir regjeringen spesielle fullmakter til å gjenopprette lov og orden i Brasília.

Lula sier også at Bolsonaro har holdt flere taler hvor han har oppfordret til intervensjoner som dette.

Statsledere fordømmer angrepet

USA fordømmer angrepet mot statsbyggene i Brasília:

– President Biden følger situasjonen tett, og vår støtte til Brasils demokratiske institusjoner er urokkelig. Brasils demokrati skal ikke rystes av vold, skriver USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan på Twitter.

– Min absolutte fordømmelse av angrepet på de demokratiske institusjonene i Brasil, skriver EU-president Charles Michel på Twitter.

Frankrikes president Emmanuel Macron uttrykker også støtte til Lula i kjølvannet av stormingen:

– Viljen til det brasilianske folket og de demokratiske institusjonene må respekteres, skriver han på Twitter søndag kveld.

Mexicos president Lopez Obrador kaller stormingen et «konservativt statskupp».

– Lula er ikke alene. Han har støtten til progressive krefter i landet sitt, i Mexico, på det amerikanske kontinentet og i verden, sier han ifølge Reuters.

– Brasília har fått sin «Kongress-dag»

I sosiale medier florerer det med bilder fra angrepet, og mange av dem viser scener som minner om stormingen av Kongressen i USA for nøyaktig to år og to dager siden.

Da forsøkte tilhengere av daværende president Donald Trump å hindre at valget av etterfølgeren Joe Biden ble godkjent.

– Brasília har fått sin «Kongress-dag», skriver den brasilianske politiske kommentatoren Rodrigo Rangel på Twitter ifølge The Guardian.

– Dette vil få vidtrekkende politiske konsekvenser. Alle tror det er en gjentagelse av det som skjedde i USA, sier Brasil-forsker Torsten Wetterblad ved Stockholms universitet til TT.

Bolsonaro er i Florida

I høst tapte Bolsonaro presidentvalget mot venstrekandidaten men har ennå ikke erkjent valgnederlaget. Han befinner seg nå i Florida i USA.

Flere eksperter har spekulert på om Bolsonaro frykter rettsforfølgelse dersom han blir i Brasil etter at hans immunitet som president utløper, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Etter Bolsonaros nederlag blokkerte mange av hans tilhengere veier og demonstrerte ved militærleirer for å kreve en militær intervensjon for å hindre Lula i å bli president. 12. desember satte mange av dem fyr på biler og støtte sammen med politiet i Brasília.

Mange av hans tilhengere fryktet opptøyer eller angrep under innsettelsen, og det var et enormt sikkerhetsoppbud under seremonien.