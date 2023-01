Bolsonaro-tilhengere har stormet kongressen i Brasilia

Hundrevis av Bolsonaro-tilhengere har stormet kongressen i Brasilia søndag kveld norsk tid. President Lula er i trygghet i delstaten São Paulo.

Det skriver blant annet CNN Brasil. Overfor kanalen har fungerende senatsleder Veneziano Vital do Rêgo bekreftet at demonstranter har tatt seg inn i kongressbygningen.

En rekke videoer viser hundrevis av mennesker bryte gjennom sperringer og klatre over rampen som leder til kongressbygningen i Brasilia. De oppmøtte er tilhengere av den høyreradikale ekspresidenten Jair Bolsonaro – og nekter å godta at han tapte høstens presidentvalg.

Luiz Inácio Lula da Silva ble tatt i ed som Brasils president 1. januar. Søndag er den ferske presidenten på reise og i sikkerhet i Araraquara i indre São Paulo.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Politiet har havnet i sammenstøt med demonstrantene og har avfyrt tåregass.

– Demonstranter har knust vinduet nær inngangen til kongressen og tatt seg inn i bygningen, skriver en brasiliansk journalist på Twitter.

Avisen Globo skriver at demonstranter også skal ha forsøkt å ta seg inn i bygget til høyesteretten, som ligger ved siden av kongressbygningen.

1 / 6 forrige neste fullskjerm

– Brasilia har fått sin «Kongress-dag»

I sosiale medier florerer det med bilder fra angrepet, og mange av dem viser scener som minner om stormingen av Kongressen i USA for nøyaktig to år og to dager siden.

Da forsøkte tilhengere av daværende president Donald Trump å hindre at valget av etterfølgeren Joe Biden ble godkjent.

– Brasilia har fått sin «Kongress-dag», skriver den brasilianske politiske kommentatoren Rodrigo Rangel på Twitter ifølge The Guardian.

USAs ambassade anbefaler amerikanske statsborgere å holde seg unna kongressen og nærliggende områder i Brasilia. Norge har foreløpig ikke gjort noen endringer i sitt reiseråd for Brasil.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Bolsonaro er i Florida

I høst tapte Bolsonaro presidentvalget mot venstrekandidaten men har ennå ikke erkjent valgnederlaget. Han befinner seg nå i Florida i USA.

Flere eksperter har spekulert på om Bolsonaro frykter rettsforfølgelse dersom han blir i Brasil etter at hans immunitet som president utløper, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Etter Bolsonaros nederlag blokkerte mange av hans tilhengere veier og demonstrerte ved militærleirer for å kreve en militær intervensjon for å hindre Lula i å bli president. 12. desember satte mange av dem fyr på biler og støtte sammen med politiet i Brasilia.

Mange av hans tilhengere fryktet opptøyer eller angrep under innsettelsen, og det var et enormt sikkerhetsoppbud under seremonien.