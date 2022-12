RØMTE: Syv sjimpanser tok seg ut av innhegningen i Furuviksparken onsdag, hvorav fire av dem ble skutt og drept.

Sjimpansedrapene i Sverige: – Åpnet vinduet selv

Fire sjimpanser ble skutt da de tok seg ut av innhegningen i Furuviksparken onsdag. Nå gir dyreparksjefen nye detaljer om ape-drapene som ryster Sverige.

Apedramaet i Furuviksparken i Sverige endte i en tragedie.

Syv sjimpanser tok seg ut av innhegningen i Sjimpansehuset i onsdag. Fire av dem ble skutt og drept samme dag.

Identiteten til de avdøde ble bekreftet i to omganger fredag og lørdag. De fire sjimpansene som ble drept var Linda, Torsten, Santino og Manda.

Apen Selma ble også skutt, men overlevde. Tilstanden er livstruende og må kanskje avlives, skriver NTB.

Lørdag gir administrerende direktør i Furuviksparken nye opplysninger om hvordan situasjonen utspilte seg.

Sandra Wilke forteller til Sveriges Radio at flere av sjimpansene var på vei ut av et åpent vindu da de avfyrte skudd.

– Hvordan har det seg at det var så mange åpne vinduer, spør journalisten.

– Sjimpansene har åpnet vinduet selv, svarer Wilke.

– Er det det som er hovedårsaken til at de tok seg ut i utgangspunktet?

– Det er også en dør som de har åpnet.

Dyrepark-sjefen erkjenner å ha mislyktes og sier de vil utrede på hvilke punkter de har sviktet.

Men hun forsvarer beslutningen om å skyte sjimpansene.

– Når de kommer ut i parken så er det en livsfare for mennesker. Det er ikke mange sekunder de trenger for å ta seg ut av parken.

SKUTT: Sjimpansen Torsten (3) (t.v.) skal ha vært Lindas (42) adoptivsønn. Onsdag ble de to skutt og drept da de tok seg ut av innhegningen i Sjimpansehuset.

Får kritikk

Avgjørelsen om å skyte apene, i stedet for å bruke bedøvelsespiler, har parken begrunnet med at det kan ta opp til 10 minutter før bedøvelsen virker.

– Det er ikke mange sekunder de trenger for å ta seg ut av parken. Det er em fare for mennesker i parken, men også for samfunnet rundt, sier Wilke.

Forskeren Mathias Osavth, som kjente sjimpanse i flere år er ikke enig.

– Hvis jeg møtte dem i parken, ville pulsen min steget, men jeg ville ikke vært redd for mitt eget liv. Det er en tragedie, sier han til BBC.

En tidligere dyrepasser som arbeidet med dyrene i mer enn 30 år anklaget dyreparken for å ha handlet uprofesjonelt.

– Jeg tror de fikk panikk, sier Ing-Marie Persson til SVT.

KONGELIG TILKNYTNING: Sjimpansen Santino ble født i 1978 og kom til parken da han var fire år. Han sto bak flere kunstverk som eies av kronprinsesse Victoria. Foto: Anders Wiklund / TT

– Fryktelig

På sosiale medier har flere svenske profiler ytret følelsesladde innlegg i kjølvannet av avlivingen.

– Vi vil ikke ha dyreparker. At dere dessuten, med slik sikkerhet, velger å avrette uskyldige dyr som gjør sin plikt ved å forsøke å rømme viser hvor urimelig det er at dere eksisterer, skriver podkaster og medieprofil Calle Schulmann i dyreparkens kommentarfelt på Instagram.

Programleder Lina Lindorff kaller det sørgelig.

– Stor sorg i min kropp, det er fryktelig det her. Det synes jeg virkelig, skriver hun på Instagram.

OPPRØRT: Miss Sweden 1990, Linda Lindorff, skriver at hendelsen er urimelig og sørgelig.