PÅ TUR: Det ukrainske presidentparet er på farten igjen, denne gangen i Sverige. Bildet er tatt under Nato-toppmøtet i Vilius i sommer.

Zelenskyj er i Sverige

Den ukrainske presidenten skal blant annet ha samtaler med den svenske statsministeren.

– Olena og jeg har ankommet Sverige, uttaler Volodymyr Zelenskyj i et innlegg på X/Twitter.

Olena er Zelenskyjs kone og landets førstedame.

Ifølge innlegget skal Zelenskyj møte med blant annet Sveriges statsminister Ulf Kristersson og den svenske kongefamilien under besøket.

En rekke tema listes opp som samtalepunkter, blant annet EU-integrasjon og forsvarssamarbeid.

Besøket skjer samtidig som Sverige forsøker å bli medlem av Nato, slik naboen Finland har blitt.

Takker Sverige

Også Ukraina ønsker å bli medlem av forsvarsalliansen, men har ikke fått noen tidsplan for når dette kan skje – noe Zelenskyj har uttrykt skuffelse over.

– Jeg vil personlig takke Sverige for å støtte vår kamp for frihet og uavhengighet, sier Zelenskyj nå i et innlegg på sin offisielle Telegram-konto.

Her gir den ukrainske presidenten også sin «fulle støtte til Sverige på vei til Nato».

Den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor har ført til store tap av menneskeliv.

FNs høykommissær for menneskerettigheter anslår at nærmere 10.000 sivile er drept i Ukraina siden invasjonen, blant dem 500 barn. Det reelle tallet antas å være mye høyere.