I SIRKLER: VG har fått tilsendt dette bildet av en innbygger som nå er evakuert fra sitt hjem som følge av hendelsen - som ifølge henne skal vise det aktuelle flyet.

Pilot truer med å krasje fly i Wallmart-butikk

Politiet i byen Tupelo i delstaten Mississippi har gått ut med en advarsel etter at en pilot lørdag truer med å kollidere et fly inn i varehuset Walmart, skriver lokale medier.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Klokken 15.35 norsk tid melder Tupelo-politiet at flyet er på beveger seg nord for byen i området Benton, Union County.

– Lokale, statlige og føderale myndigheter fortsetter å overvåke den farlige situasjonen, skriver politiet i en oppdatering på sin Facebook-side.

Situasjonen har pågått siden klokken 12 norsk tid, ifølge politiet.

Politiet har samarbeidet med Walmart West og Dodges i byen for å evakuere butikkene og få publikum ut av området.

Politiet har også begynt å forhandle med piloten direkte, skriver DeSoto County News.

På sin Facebook-side skriver politiet at flyet trolig er av typen «King», den samme flytypen som man kan se kretse i området på nettsidene Flightradar og Flightaware.

Også her kan man se at flyet har beveget seg nordvest for Tupelo.

Skjermbildet er tatt klokken 15.33 norsk tid fra Flightradar.com og viser det angivelige flyet.

Innbyggerne i byen oppfordres til å holde seg borte fra området inntil politiet gir beskjed om annet. Byen Tupelo har i underkant av 38.000 innbyggere og ligger i Lee County i delstaten.

– Med mobiliteten til et fly av denne typen er faresonen mye større enn selve Tupelo, advarer politiet i en uttalelse.

En video flere har lagt ut på Twitter skal angivelig vise flyet sirkle over private hjem og forretninger. På Flight Aware kan man følge flyets flymønster.

VG har snakket en innbygger i Tupelo som selv er evakuert.

– Vi har sett flyet sirkle over oss. Jeg tok et bilde rett ved den regionale flyplassen her i Tupelo, sier hun.

Etterhvert forsvant flyet fra området over Walmart som var det opprinnelige målet.

– Vi er veldig usikre på hvor han nå er, og hva som kan være det neste målet, sier innbyggeren.

– Nå håper vi bare at denne situasjonen vil løse seg, legger hun til.

Ifølge Daily News skal flyet være eid av Southeast Aviation LLC og være et 9-seters fly med to motorer.

Guvernør Tate Reeves oppfordrer publikum å følge politiets instruksjoner:

– Statens rettshåndhevelse og beredskapsledere følger nøye med på denne farlige situasjonen. Alle innbyggere bør være på vakt og oppmerksomme på oppdateringer fra Tupelo politiavdeling, uttaler Reeves, skriver Daily News.

Walmart har så langt så langt ikke kommentert hendelsen.