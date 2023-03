INN I TEGNEFILMEN: Ghibli Park åpnet i fjor og er en fornøyelsespark for universene fra animasjonsfilmene fra Studio Ghibli.

Japan: − Vil ta grep mot usømmelige selfies i fornøyelsespark

I februar dukket det opp bilder i sosiale medier av mannlige besøkende som tafset på populære animasjonsfigurer.

Bildene lagt ut på Twitter viser en ung mann som tar et bilde med mobilen oppunder kjolen til en av tegneseriefigurene og en annen som berører brystene til en av de andre karakterene.

På et av bildene holder en ung mann hånden foran munnen på tegneseriefiguren.

Alle de unge mennen har corona-munnbind.

Bildene er tatt i Japans nye stolthet – temaparken Ghibli Park.

Kan ta selfie med tegnefilmheltene

Ghibli-parken i Nagakute i Aichi-prefekturen åpnet i november 2022.

I stedet for vannsklier og karuseller som i en vanlig fornøyelsespark, er attraksjonene i Ghibli Park basert på animasjonsfilmene fra det prisbelønte selskapet.

Studio Ghibli har vunnet Oscar for animasjonsfilmene «Spirited away» («Chichiro og heksene») og «Min nabo Totoro».

Attraksjonene hentet fra filmenes univers der rollefigurene fra tegnefilmene er fysiske fidurer.

Besøkende ta selfier med karakterene fra Ghibli-filmer.

Se billedgalleri fra Ghibli Park-attraksjonene under:

1 / 6 forrige neste fullskjerm

– Ondsinnet

På en pressekonferanse torsdag denne uken var guvernør Hideaki Omura i Achichi tydelig på at han ikke anser bildene som nå er publisert i sosiale medier som uskyldig moro.

Omura sa at han vil be driftsselskapet for parken om umiddelbart å stoppe upassende oppførsel fra besøkende, rapporterer den japanske avisen Mainichi Shimbun.

Også Singapore-avisen Straight Times og CNN skriver om saken.

– Det er beklagelig og ondsinnet. Ghibli Park er et sted for voksne og barn som skal ha det gøy mens de opplever Ghibli-filmer. Jeg vil ikke at folk som gjør ting mange synes er støtende skal komme til parken.

Guvernøren sa han synes oppførselen er ondsinnet.

ÅPNET: Den japanske filmregissøren Goro Miyazaki (til venstre) og Aichi Prefekturs guvernør Hideaki Omura under en pressekonferanse før åpningen av Ghibli Park i oktober 2022.

– Som sushi-terroren

– Det er akkurat som den plagsomme oppførselen på sushirestauranter med transportbånd, som tenderer til ødeleggelse av eiendom, sa guvernøren.

Den såkalte «sushi-terroren» han viser til er en pågående «spøken» som herjer de populære «kaiten»-restaurantene, der rettene går rundt i restauranten på transportbånd og kundene forsyner seg direkte fra båndet.

På sosiale medier sirkulerer det videoer som viser folk slikke på soyausflasker og spisepinner som andre skal benytte og spytter på forbipasserende sushibiter, melder blant andre BBC.

Flere av restaurantene setter nå opp varslingssystemer med sensorer og kameraer fordid et truer næringen.

– Strenge tiltak

Nøyaktig hvilke tiltak de lokale myndighetene vil sette inn, er ikke klart.

Hideaki Omura sa på pressekonferansen at hvis personen som tok de upassende bildene blir identifisert, vil de «ikke ha noe annet valg enn strenge tiltak».

Det kan tyde at givernøren vil vurdere å ta rettslige skritt, skriver Mainichi Shimbun.

Ghibli Park ble bygget av Aichi-prefekturettil til en pris av rundt 34 milliarder yen (cirka 2,6 milliarder kroner).

Ledelsen ved Ghibli Park har ikke ønsket å kommentere hverken bildene i sosiale medier eller guvernørens utspill.

Enkelte personer har på sosiale medier stilt spørsmål ved selskapets holdninger og uttalt at de «ikke må gjøre saken til et ikke-problem», i form av at det kan fremstå som Ghibli Park ikke ønsker å gå all inn for å beskytte sine populære filmfigurer.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger