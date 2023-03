I 2010: Her spiller den drapssiktede nordmannen gitar på en nabofest. Ved siden av ham sitter kvinnen som ifølge svensk politi kan ha vært borte siden september 2018, og som ble funnet i fryseren til nordmannen.

Fryseboks-saken: Her er siktede på nabofest med samboeren

VÄRMLAND (VG) Nordmannen spilte og sang på en nabofest med samboeren ved sin side. Nå er hun funnet i en fryser. – Det er uhørt merkelig! sier nordmannens nære venn.

Torsdag denne uken tok svensk politi seg inn i et lite rødt hus, dypt inne i Värmlands skoger.

I en fryser fant de kroppsdeler fra en norsk kvinne i 60-årene.







Hun sto fortsatt oppført på adressen sammen med en annen nordmann i 50-årene, som nå er siktet for likskjending og drap.

Under et sykehusopphold skal han selv ha kommet med opplysningene som ledet politiet til det grufulle funnet.

Nå jobber etterforskerne ut fra at kvinnen kan ha vært død siden september 2018, altså i hele fire og et halvt år.

Nordmannen bestrider å ha begått et drap, men erkjenner straffskyld for likskjending.

Lørdag uttalte påtalemyndigheten at de ikke er kjent med at kvinnen har vært meldt savnet.

Hvordan er det mulig?

Stillfaren kvinne

VG har vært i kontakt med en rekke personer som kjente til det tidligere samboerparet.

En av dem var på nabofest med de to nordmennene i 2010. Han husker at de skulle feire at det var blitt bygget en badebrygge ved et lite tjern.

– Han var i godt humør, spilte og sang, som man kan se på bildet. Hun var veldig stille og gjorde ikke noe særlig ut av seg, sier naboen til VG.

Naboen har ikke hatt noe særlig kontakt med nordmennene etter festen. Han kan ikke huske å ha pratet med kvinnen, eller når han så henne sist.

Han er nysgjerrig på hva som kan ha skjedd med henne.

– Hvordan kan hun ha vært borte så lenge uten at noen har spurt etter henne, spør naboen.

ÅSTEDET: Det var i dette røde huset politiet fant kroppsdelene.

Fått utbetalt pensjon

Ifølge folkeregisteret utvandret kvinnen og mannen til Sverige høsten 2009. I skattelistene er kvinnen oppført med svensk postadresse, men med norsk skattekommune.

Kvinnen har ifølge listene hatt om lag 200.000 kroner i årlig inntekt, antagelig pensjon, mellom 2018 og 2021. Hun har altså mottatt cirka 800.000 kroner i perioden hun skal ha vært død.

Ellers er det ganske lite å finne om den norske kvinnen på internett, i arkiver og sosiale medier.

NRK skriver søndag kveld at familiemedlemmer av den norske kvinnen skal ha reist til Sverige for å lete etter kvinnen i 2019. Den nå drapssiktede mannen skal da ha fortalt at hun var ute og gikk tur med hunden, ifølge en anonym slektning statskanalen har snakket med.

– Naboer sa at de ikke hadde sett henne på et år. Vi skjønte da at noe måtte være galt, forteller slektningen til NRK.

Familiemedlemmene skal ha oppsøkt politiet med sin bekymring, men dette vil ikke den svenske statsadvokaten kommentere søndag. VG har selv ikke fått kontakt med vedkommende eller på annen måte fått bekreftet opplysningene.

Har du tips til VG i denne saken? Kontakt oss her!

ØDE: Huset ligger øde til på det svenske bondelandet.

– Var i live i 2017

VG møtte søndag en mann, som beskriver seg som en av siktedes næreste venner, på kjøkkenet hans hjemme i Värmland.

– Hun var ikke så mye ute, de satt mye hjemme, begge to, sier mannen.

Før nordmannen ble innlagt på sykehus og deretter ble varetektsfengslet, snakket de sammen hver dag og møttes flere ganger i uken.

– Jeg kan ikke tro at han har drept henne. Det er umulig, sier vennen.

Han er sikker på at han kjøpte en bil av samboerparet i juli 2017.

Les også Død norsk kvinne funnet i fryser: – Man blir kvalm av å tenke på det VÄRMLAND (VG) Den norske kvinnen kan ha vært død så lenge som åtte år.

– Det har jeg sjekket opp. Da var hun i alle fall i live.

– Snakket du med kvinnen da du kjøpte bilen?

– Ja, det gjorde jeg. Da var alt som vanlig.

Den aktuelle bilen ble omregistrert i slutten av juli 2017, viser det svenske bilregisteret.

Kort tid etter fortalte den norske kameraten at samboeren hadde forlatt ham og flyttet hjem til Norge.

– Han fortalte meg at hun hadde reist. Han sa hun hadde forsvunnet i en taxi sammen med en slektning, forteller han.

– Sa han hvorfor hun hadde reist fra han?

– Han sa at hun flyttet hjem til familien. Han snakket ikke så mye om henne.

Ifølge vennen fortalte nordmannen en gang at han fortsatte å få posten til kvinnen, og at dette var noe han ikke ønsket.

Politiet jobber nå ut fra at kvinnen døde om lag ett år etter dette bilsalget.

BEKREFTET FRYSER-FUNN: Linda Karlsson fra påtalemyndigheten kunne bekrefte at de fant kroppsdeler i fryseren til mannen.

GOD FORM: Stefan Liliebäck forsvarer nordmannen. Han sier at den siktede tar saken med fatning.

Fengslet for likskjending

Søndag ble nordmannen varetektsfengslet i Värmland tingsrett i Karlstad. Han møtte på krykker, og hadde et hvitt håndkle over hodet.

Grunnlaget for den to uker lange fengslingen var ikke drap, men likskjending.

– Hvorfor varetektsfengsles han ikke for mord, spurte en svensk journalist.

– Bevisene der har ikke oppnådd en like høy grad som for de andre forholdene som han nå er varetektsfengslet for, svarte Linda Karlsson fra påtalemyndigheten.

Les også Drapssiktet blottet seg foran henne: – Fortrengte det i flere år VÄRMLAND (VG) En kvinne i 20-årene husker hvordan nordmannen som er siktet for drap og likskjending i Sverge blottet seg…

Mannen er tidligere straffedømt i Sverige og Norge. Den siste tiden for fyllekjøring og kjøring uten førerkort. På 90-tallet ble han dømt for voldtekt, og han er også dømt for å ha blottet seg for flere personer på 2000-tallet.

Den domfelte mannen forklarte den gang for retten at det var hans psykiske problemer som var årsaken til at han blottet seg.

– Uhørt merkelig!

Tilbake på kjøkkenet i Värmland begynner den nære vennen å fundere etter å ha fulgt med på nyhetene fra fengslingsmøtet.

– Nå har han jo erkjent dette med likskjending. Er det virkelig sant at han har drept henne og stappet henne i fryseboksen, og hatt henne der i nesten fem år, da raser min verden sammen, sier vennen.

– Det stemmer ikke i det hele tatt med hva jeg tenker kan være sant.

– Men det var jo veldig rart at hun fortsatt var oppført på adressen, sier vennen.

– Kan han ha holdt deg for narr?

– Det er helt utrolig at jeg kan ta så feil, da har han løyet konsekvent for meg i alle disse år, og det skulle virkelig forundre meg, men man vet jo aldri. Han har en livlig fantasi og var god til å fortelle historier.

– Men at han skal ha drept henne ... det er uhørt merkelig!

