POLITISTASJON: Madrasser ligger på gulvet i kjelleren av en politistasjon som ble brukt som torturkammer av russiske styrker, ifølge nyhetsbyrået APs kartlegging.

AP: Fant ti torturkamre i én by i Ukraina

Basert på beretninger fra overlevende og politi har nyhetsbyrået AP lokalisert ti steder der det skal ha blitt utført tortur i den strategisk viktige byen Izium i Ukraina. Nyhetsbyrået fikk tilgang til fem av dem.

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres.

Izium ble nylig gjenerobret av ukrainske styrker etter å ha blitt kontrollert av russiske styrker i nesten syv måneder.

Torturkamrene nyhetsbyrået AP fant, inkluderte et dypt hull uten tilgang til sol i et boligområde, et klamt underjordisk fengsel som stinket av urin og rotten mat, en medisinklinikk, en politistasjon og en barnehage.

En barnehage i landsbyen Kapitolivka nær Izium som ble brukt som torturkammer, ifølge AP. En ukrainsk tjenesteperson inspiserer stedet søndag 25. september. Et dypt hull uten tilgang til sol i et boligbygg i Izium som ble brukt som torturkammer, ifølge AP. Eiendeler ligger fortsatt igjen. En politistasjon i Izium som ble brukt som torturkammer, ifølge AP.

Tortur skal ha vært tilfeldig, utbredt og rutinepreget, ifølge nyhetsbyrået AP.

AP har snakket med 15 overlevende og to familier som skal ha forsvunnet i russisk fangenskap.

I en omfattende kartlegging har nyhetsbyrået blant annet fått bekreftet at åtte personer, hvorav syv var sivile, døde av tortur i russisk fangenskap. Av 447 lik som ble funnet i massegraver i skogen utenfor Izium, hadde 30 av dem synlige merker etter tortur, ifølge AFP.

Minst tre massegraver er funnet.

I skogen utenfor Izium er det funnet massegraver med flere hundre trekors. De fleste av dem har bare et nummer på seg. På ett av dem sto det at 17 ukrainske soldater skal være gravlagt.

FNs menneskerettighetsutsending til Ukraina sier de har dokumentert en omfattende praksis av tortur og fæl behandling av sivile gjennomført av russiske styrker og andre tilknyttet russiske interesser. Torturen var systematisk, ifølge Matilda Bogner, som leder utsendingen.

Tortur i enhver form, enten mot krigsfanger eller sivile, er en krigsforbrytelse og et brudd på Génevekonvensjonen.