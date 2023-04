TETT PÅ: Et kinesisk krigsskip skyter på blink nær den Taiwanskkontrollerte øya Matsu.

Kina med militærøvelse rundt Taiwan

Kina har satt i gang en stor militærøvelse rundt Taiwan etter å ha blitt provosert av Taiwans besøk til USA forrige uke.

Kina skal avholde en tre dagers militærøvelse i Taiwan-stredet, meldte AFP tidligere natt til lørdag.

Kort tid etter melder den østlige kommandoen at øvelsen er i gang, skriver Reuters.

Målet med øvelsen er kampberedskap.

Den østlige kommandoen sier øvelsen er en alvorlig advarsel etter det de omtaler som taiwanske styrkers konspirasjon med eksterne krefter.

Det har vært en spent situasjon rundt Taiwan i det siste. Kina ble kraftig provosert da Taiwans president Tsai Ing-wen besøkte Kevin McCarthy, lederen i Representantenes hus i forrige uke.

Kina anser Taiwan som sitt, men har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på Taiwan.

Et par timer etter at nyheten offentliggjøres melder Taiwans forsvar at de har observert åtte krigsskip og 42 kinesiske jagerfly og rundt øyen.

Taiwans forsvarsdepartement melder også at åtte kinesiske skip krysset medianllinjen, som har vært ansett som en uoffisiell grense mellom Taiwan og Kina siden 1950-tallet. Det skriver Reuters.

Forsvarsdepartementet fordømmer handlingene og sier de vil forsvare den nasjonale sikkerheten med solid kampberedskap.

Om ikke kineserne er nok fornærmet som det er, så er den taiwanske presidenten Tsai Ing-wen også sitert på at de ser frem til å styrke sikkerhetssamarbeidet med USA.

– Folket i Taiwan elsker demokratiet og søker fred, sier hun.