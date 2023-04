UKJENT STED: Her kommer Vladimir Putin med helikopter til et ukjent sted. Bildene inngår i en video som er publisert av en russisk tv-pool.

Full forvirring rundt Putins Ukraina-reise

Vladimir Putin (70) skal ha vært på Ukraina-tur - men når skjedde det egentlig? Og hvorfor var ikke forsvarstoppene med?

Det er blant de mange spørsmålene som stilles i russiske og utenlandske medier etter at Kreml tirsdag forkynte at president Putin hadde vært ved fronten i Kherson og Luhansk.

Besøket fant sted mandag, i følge Kreml. Putins talsmann Dmitrij Peskov har senere gjentatt dette.

Gravejournalister mener derimot at besøket må ha vært før den russiske påsken - som var sist søndag.

Og kom han med helikopter eller i en kortesje der alle bilene hadde Moskva-registrerte skilter?

«Det viser seg at presidenten på én dag, ifølge Kremls versjon, besøkte flere regioner samtidig, hundrevis av kilometer fra hverandre», skriver Agenstvo megetsigende.

Bakgrunnen for at Agenstvo og andre medier mener at Putin må ha vært på Ukraina-tur allerede før den ortodokse påsken, er at Putin i et videoinnslag som ble lagt ut på Kremls hjemmesider sa:

– Nå blir det påske, ja?

Denne setningen har siden blitt fjernet fra videoen.

I HOVEDKVARTERET: Vladimir Putin på besøk hos nasjonalgardens hovedkvarter «Vostok» i den annekterte Luhansk-regionen i Ukraina. Bildet er publisert av Kreml.

Første påskedag i den ortodokse kirken var i år søndag 16. april. Natten til 16.april deltok Putin i en påskemesse i Kristi Frelsers katedralen i hjertet av Moskva.

Når Putin-talsmannen Peskov blir konfrontert med dette, gjentar han at Putins reise fant sted mandag 17. april.

– Det var i går. Ja, presidenten sa at vi hadde påske. Men faktum er at vi feirer påske i 40 dager, sier Peskov, ifølge Meduza.

– Så det er bare feil. De grep tak i den setningen og laget umiddelbart hypoteser som ikke finnes. Denne turen fant sted i går, sier Peskov - og snakker da altså om mandag.

Vladimir Putin blir her ønsket velkommen til Dnjepr-gruppens hovedkvarter i Kherson-regionen, som delvis er okkupert av Russland. Bildet er publisert av Kreml.

BBCs russiskutgave går enda lenger når det gjelder å så tvil om fakta rundt Putins reise:

– Enten på mandag, eller i forrige uke, besøkte Vladimir Putin landsbyen Stsjastlivtsevo nær Genitsjesk i Kherson-regionen, hvor han enten fløy med helikopter, eller ankom i en kortesje, der alle bilene hadde Moskva-nummer, og deretter i Luhansk, skriver BBC.

De lurer også på hva som har skjedd med de militære sjefene som Putin møtte. Blant annet gjelder det Aleksandr Lapin, som får skylden for Russlands nederlag i Kherson i september i fjor og senere forsvant fra radaren - uten at det ble sagt nøyaktig hvorfor - men som nå altså møtte Putin ved fronten.

For mange var det også en overraskelse at han møtte general Mikhail Teplinskij som sjef for luftstridskreftene. Ryktene har gått om at han hadde fått sparken. Dette blir avkreftet av Putin-talsmannen, skriver Moskovskij Komsomolets.

Søndag kveld møtte Putin den kinesiske forsvarsministeren i Kreml. Ifølge BBC og Tass møtte han så forsvarsminister Sergej Sjojgu i Kreml mandag - samme dag som han altså var rundt i Ukraina.

– Mest sannsynlig ble videoen faktisk filmet for noen dager siden og Putins ord om påsken som nærmet seg var ikke et forbehold, skriver BBCs russiskutgave og fastslår at «Kremls video etterlater flere spørsmål enn svar».

Russiske medier har spurt talsmannen Peskov hvorfor forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjefen for forsvarsstaben, Valerij Gerasimov, ikke var med Putin Ukraina. Svaret er, ifølge Izvestija, at «det ville være for stor risiko».

For snart én måned siden dro Vladimir Putin for første gang til de nye okkuperte områdene i Ukraina. Den gang var han i Mariupol, som ligger ved Azovhavets bredd.