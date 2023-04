- Jeg trodde Filippa var død

En 32 år gammel mann er pågrepet etter Filippa ble funnet søndag.

Filippas mor er i lykkerus etter datteren hennes ble funnet i livet søndag ettermiddag.

– Hele kroppen dirrer i en en voldsom lykkerus, sier Pernille Nielsen til Extrabladet.

– Jeg trodde Filippa var død.

13-åringen ble meldt savnet lørdag etter at hun ikke kom tilbake fra sin avisrunde.

Søndag ettermiddag opplyste politiet at hun er funnet i livet og at de har pågrepet blant annen en 32 år gammel mann.

Filippas morfar sier til danske TV 2 at han er svært lykkelig.

– Selvfølgelig er jeg glad. Jeg er verdens lykkeligste mann, sier han til TV 2.

Familien opplyser til TV 2 at Filippas mor og morfar er på vei til sykehuset for å møte Filippa.

FORSVANT: Dansk politi leitet gjennom natten etter 13 år gamle Filippa.

13-åringen ble meldt savnet lørdag etter at hun ikke kom hjem fra en avis-runde. Hennes sykkel, veske og mobil ble tidligere funnet ved Kirkerup Kirke.

Politiet hadde søndag formiddag sperret av et større område rundt et hus i nærheten av Kirkerup, ikke langt fra der Filippa forsvant. Politiet vil ikke bekrefte eller avkrefte om hun ble funnet i denne boligen.

– Vi kan glede oss over at Filippa er funnet i live. Vi vil takke alle beboere som har vist stor interesse for å dele informasjon.

Politiet ønsket ikke å kommentere tilstanden til 13-åringen.

– Vi skal huske på at det er snakk om en 13-åring, og at vi alle bør huske at vi må ha respekt i den sammenheng. Jeg tenker det må være rammene for hva vi kan si på nåværende tidspunkt.

Politiet har søkt etter den 13 år gamle jenta med store ressurser siden lørdag, blant annet ved hjelp av helikopter, hundepatruljer og gravemaskin.

– Etter som timene går, ser vi selvfølgelig med større og større bekymring på saken, sa politiinspektør Kim Kliver Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi i en uttalelse til dansk TV 2 søndag morgen.

Søndag ettermiddag delte politiet det siste bildet av Filippa før hun forsvant:

