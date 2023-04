ARRESTERT: Britisk presse begynte å skrive om at Miles Routledge (21) var arrestert søndag forrige uke. Nå er britiske myndigheter involvert i saken.

Youtuber fengslet i Afghanistan

Miles Routledge (21) lager reisevideoer om hvordan det er å besøke verdens farligste land for moro skyld. Nå er han arrestert.

Gi meg kortversjonen

«Lord Miles» skriver på Twitter at han drar til verdens farligste land for gøy, men nå er moroa over.

2. mars ble han og to polske statsborgere på 22 og 24 år arrestert av det hemmelige politiet i Taliban, skriver The Telegraph.

Fra før en britisk hjelpearbeider og en ukjent britisk mann, som driver et hotell i den Afghanske hovedstaden Kabul arrestert, ifølge avisen.

Routledge har reist verden rundt og til land det ikke er anbefalt å reise til. Da Taliban tok over makten i Afghanistan i august 2021 var han en av de utenlandske statsborgerne som ble reddet ut av landet.

Kontroversielle reiser

For syv måneder siden lastet den 21 år gamle youtuberen en video fra Afghanistan. I den viser han at han er på skytetrening med Taliban.

Han har også lagd videoer fra en Taliban-parade i landet, hvor han tydelig viser tommelen opp til det brutale regimet.

I sin egen bok har han skrevet at han måtte komme med en begrunnelse for reisen da han søkte om visum til Afghanistan. Han svarte da at han dro for «moro», ifølge Vice News.

SKYTETRENING: På reisene til Afghanistan har yotuberen blant annet vært på skytetrening med Taliban.

60.000 abonnenter på Youtube-kanalen, og på Twitter har Routledge over 150.000 følgere.

Routledge har laget flere kontroversielle reisevideoer. Han har blant annet laget videoer der han viser hvordan han krysser grensen mellom Mexico og USA ulovlig.

Han har også lastet opp videoer av sitt besøk på den brasilianske øyen kalt «Snake Island». Ingen mennesker bor på øyen. Ifølge forskere ved University of Georgia er det 2000 til 4000 slanger av den giftigste sorten på «Snake Island».

Ifølge The Telegraph pågår det nå forhandling mellom britiske myndigheter og Taliban om å få hjem både youtuberen og de andre britiske statsborgerne som er arrestert.

