UNDER ANGREP: En ukrainsk tjenestemann hviler på et skjulested under angrepene på Bakhmut fredag.

Slaget om Bakhmut: − Har brukt mye ressurser for å vinne der

Wagner-gruppen hevder fredag at de har omringet Bakhmut i det østlige Ukraina. Kampen om industribyen har kostet mange liv og enda mer ressurser.

En uke inn i krigens andre år klamrer ukrainske styrker seg fortsatt fast til industribyen Bakhmut. Fra skyttergravene forsøker de å holde tilbake de russiske angrepene.

– Kampene pågår døgnet rundt, sier Volodomyr Zazarenko, en nestkommanderende i nasjonalgarden i Ukraina, til ukrainske NV radio.

– Situasjonen er kritisk.

Fredag hevder Wagner-gruppens Wagner-gruppensOmstridt paramilitær organisasjon i Russland leder, Jevgenij Prigozjin – også kjent som «Putins kokk» at den østukrainske byen «praktisk talt er omringet» av russiske soldater.

STORE SKADER: Før var Bakhmut et yndet feriested. Nå er byen en krigssone.

Prigozjins menn har stått i spissen for angrepet i det østlige Ukraina i flere måneder. Bakhmut er sentrum av forsvarslinjen som er etablert i Donetsk-regionen.

Moskva, som omtaler byen som Artyomovsk ArtyomovskBakhmuts tidligere sovjetiske navn, fra 1924 til 2016, ser på Bakhmut som et viktig springbrett for å erobre større byer som Kramatorsk og Slavjansk.

Viser ukrainske fanger

I en video publisert fredag sier Prigozjin at de ukrainske styrkene kun har tilgang til én vei ut av byen.

– Hvis den profesjonelle ukrainske hæren kjempet her før, er det nå for det meste eldre og barn, hevder han i videoen.

Samtidig ber han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å trekke ut sine styrker fra byen.

FORSVARER BYEN: Ukrainske soldater skyter mot russike styrker nær frontlinjebyen Bakhmut.

Videoen viser så det som skal være tre fangede ukrainere – en eldre mann og to unge gutter – som så redde ut og ba om å få reise hjem.

Påstandene i videoen er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og heller ikke kommentert fra ukrainsk hold, skriver Reuters.

KLAR, FERDIG, SKYT: En ukrainsk soldat ved Bakhmut sin frontlinje.

Dødsdom

Små soldatgrupper har mye av æren for den russiske fremgangen i Bakhmut. Blokk for blokk rykker de frem mot ukrainske styrker, hvor de blir målskive for ukrainsk artilleri og droner.

Mange av dem er straffedømte rekruttert fra russiske fengsler av Wagner, eller nylig mobiliserte soldater. Oppdragene er ofte en dødsdom.

Oleksij Danilov, sjefen for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, hevdet torsdag at Russland taper syv soldater for hver ukrainske soldat som blir drept i forsvaret av byen, skriver Wall Street Journal.

VG på frontlinjen i Ukraina: Lever i bomberegnet

Russlands nylige fremskritt rundt byen har skapt et dilemma for Ukrainas politiske og militære ledelse: Når man skal trekke seg ut av byen for å bevare liv?

Bakhmut hadde før krigen rundt 70.000 innbyggere. For to uker siden ble de rundt 6.000 gjenboende sivile bedt av ukrainske myndigheter om å forlate byen.

Viktig for begge sider

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvoll har tidligere forklart hvorfor Bakhmut er viktig for ukrainske styrker å holde på:

– Det kan se ut som det er et ledd i en større strategi der de vil slite ned de russiske styrkene så mye som mulig, før ukrainerne selv går til motangrep.

Å ta kontrollen over Bakhmut nå vil også være en stor seier for Russland – men det vil ikke føre til noen dramatisk endring i krigen.

EKSPERT: Tor Bukkvoll er spesialisert i russisk og ukrainsk forsvars – og sikkerhetspolitikk.

– Russland har låst seg til Bakhmut fordi de har brukt så mye ressurser for å vinne der. Jo mer de har investert der, jo viktigere blir det å innkassere seieren.

– Russland har behov for en seier for å vise folket at de får til noe.

Les også Gravplassen som avslører Wagner-gruppens fengselsarmé Ved en avsides by sør i Russland har hundrevis av Wagner-soldater fått sitt siste hvilested.

Parallelt med kampen om Bakhmut fortsetter Russland innsatsen langt fra frontlinjene – i et forsøk på å treffe kritisk infrastruktur.

Torsdag traff et russisk missilangrep en boligbygning den sørlige byen Zaporizhzhia, som drepte to mennesker. Fredag graver fortsatt redningsarbeidere etter overlevede i ruinene.