INSPEKSJON: Daværende statsminister Vladimir Putin inspiserer byggingen av Nord Stream-rørledningen i Finskebukta i 2010.

Ekspert om russiske anklager: − Det er vanskelig å se at noen andre enn Russland kan stå bak

En uttalelse fra USAs president Joe Biden før krigen blir nå brukt for alt den er verdt i Russland. UD-talskvinnen Maria Zakharova krever at USA svarer for om de har en rolle i gasslekkasjen i Østersjøen.

Publisert: Oppdatert i går 02:17

På sosiale medier er det mange som har trukket fram et sitat fra president Joe Biden før invasjonen i Ukraina. Der sa Biden ifølge ABC den 7. februar 2022:

– Hvis Russland invaderer ... så vil det ikke lengre være noen Nord Stream 2.

Da Polens tidligere utenriksminister Radoslav Sikorski, trolig ironisk, tirsdag twitret et «Takk, USA», fikk den profilerte UD-talskvinnen vann på mølla. Hun kom først med et par kryptiske meldinger på sin egen Telegram-side:

– Er dette en offisiell uttalelse om et terrorangrep?

– Må vite sannheten

Deretter kom det på russisk UDs Telegram-side – igjen fra Zakharova – et krav om at Biden må forklare seg:

– Biden er forpliktet til å svare. Vi må ta ansvar for våre ord. Misforståelse av det som blir sagt fritar ikke for ansvar. Europa må vite sannheten, skriver Maria Zakharova.

Samtidig sa Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov i samtale med russiske journalister at amerikansk LNG-gass har gjort stor profitt på at det ikke lenger går gass i rør fra Russland til Tyskland.

UD-TALSKVINNE: Maria Zakharova.

USA, blant annet tidligere president Donald Trump, har flagget sin motstand mot rørledningen i årevis, blant annet med henvisning til energisikkerheten i Europa. I russiske medier onsdag fremstilles det som en mulig militær trussel. Zakharova ber også om at FNs sikkerhetsråd samles for å diskutere Nord Stream-lekkasjene.

– Dette var som ventet, sier professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

– Forklar!

– Zakharova peker på USA, og i russiske medier diskuteres det om ukrainske spesialsoldater kan ha gjort det. Men det er vanskelig å tenke seg at noen andre enn Russland skulle ha motiv til å gjøre noe som dette, sier professoren.

– Vi vet ennå ikke hvem som står bak, men det er veldig trolig at det er Russland. Det er vanskelig å se at noen andre enn Russland kan stå bak det som trolig er sabotasje. Og trolig vil vi aldri få vite nøyaktig hvem som gjorde det.

– Ingen andre har motiv

– Hvorfor skulle Russland gjøre dette?

– Russland vil skape frykt i Europa. De viser at «vi har kapasitet til å gjøre noe slikt. Vi kan ødelegge infrastruktur i internasjonalt farvann». Dette er en advarsel fra Russland.

Professor Veli-Pekka Tynkkynen peker også på en annen mulig grunn for at Russland skulle gjøre dette:

– Russland prøver å dele Europa. Det har vært en diskusjon der enkelte krefter i Europa har ønsket å fjerne sanksjonene mot Russland. På denne måten vil de også ta del i den diskusjonen.

– Det er ingen annen aktør som har noe motiv. Gasskranen er allerede stengt. Hvem andre skulle ha incentiver til å gjøre noe slikt da? spør professoren.

– Hva med Ukraina?

– Ukraina har ikke noe motiv, og ikke minst ville det kunne bety at Europa stilte seg mot Ukraina – om de hadde stått bak noe slikt.

– Advarsel fra Russland

– Hvordan tenker Kreml?

– De vil vise at Russland er allmektig i en situasjon der de taper i krigen. De vil vise at Russland likevel har makt. Makt som kan skade andre. Det er en advarsel om at Russland kan ødelegge også annen infrastruktur om de ikke blir respektert.

– Det er en desperat handling i en situasjon der de taper på slagmarken, sier Tynkkynen.

– Men du tror altså aldri vi vil få vite hvem som står bak?

– Ikke 100 prosent. Vi vil trolig aldri finne ut det. Det er heller ikke i Russlands interesse å si at «vi står bak». For så lenge det er en viss usikkerhet om det, vet de at det kan bidra til uenighet i Europa. Konspirasjonene kan fortsette. Det er i Russlands interesse.

Tidligere onsdag uttalte Kremls talsmann Dmitrij Peskov at beskyldningene om at Russland skulle stå bak lekkasjene var «dumme og absurde».