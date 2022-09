FAMILIEN: Fra v. Eric Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump og Donald Trump avbildet i 2014.

Myndighetene i New York saksøker Donald Trump

Tidligere president Donald Trump, hans firma og tre av hans barn saksøkes for bedrageri av statsadvokaten i New York.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder flere medier.

I det over 200 siders lange sivile søksmålet hevder statsadvokat Letitia James at Trump, tre av barna og Trump Organization var involvert i bedrageri som strakk seg over mange år, skriver blant annet CNN.

James ønsker å forhindre Trump fra å kunne drive næringsvirksomhet i delstaten New York igjen, ifølge New York Times.

Det er derfor ikke snakk om en strafferettslig siktelse.

– Ifølge søksmålet har Donald Trump, med hjelp av sine barn Donald Trump Jr, Ivanka Trump og Eric Trump, og toppledere i Trump Organization, feilaktig blåst opp hans nettoformue med milliarder av dollar for å få banker til å låne penger til Trump Organization på gunstigere vilkår enn det som ellers ville vært tilgjengelig for selskapet, for å tilfredsstille løpende lånebetingelser, få forsikringsselskapene til å gi forsikringsdekning med høyere rammer og lavere premier, og oppnå skattefordeler, heter det i en uttalelse fra statsadvokaten som avisen The Guardian gjengir.

Årelang etterforskning

Avisen skriver at søksmålet er resultat av en årelang etterforskning av den finansielle praksisen i Trump-organisasjonen.

James skal ha søkt om støtte på 250 millioner dollar for å kunne fullføre søksmålet.

Trump har tidligere omtalt hele etterforskningen som en «hevngjerrig fiskeoperasjon». Han har også omtalt påstandene som «grunnløse».

Går hardt ut

Kort tid etter søksmålet ble kjent, langer Donald Trump Junior ut mot statsadvokaten.

– Letita James bryr seg ikke om loven. Hun er en demokratisk aktivist, som bare bryr seg om politikk, skriver han i en Twitter-melding.