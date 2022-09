VÅGALE: Disse lokalpolitikerne i St. Petersburg skrev et opprop (til høyre) til parlamentet om at Vladimir Putin må gå av og stilles for riksrett for å sette Russlands sikkerhet i fare. Jurfejev til høyre på bildet, som er publisert på Twitter.

Krevde at Putin går av: Nå er flere dømt

Ti trassige bydelspolitikere fra Vladimir Putins hjemby St. Petersburg turte å kreve presidentens avgang og at han skulle stilles for riksrett.

Det gjør du ikke ustraffet i Russland. Fem av dem er blitt dømt for å ha diskreditert det russiske regimet, melder nettsiden Kholod.

De ble innkalt til politiet. Fem av dem har i retten blitt dømt til bøter på syv-åtte tusen kroner.

Retten har fulgt praksisen fra tidligere saker om at første gangs brudd på den nye loven mot å diskreditere de væpnede styrker, gir bot, mens det neste gang kan bli fengsel. Straffen for det er opptil 15 års fengsel.

DØMT: Dmitrij Paljuga var den første av lokalpolitikerne som ble dømt etter oppropet om at Putin må gå av.

– Vi anser selvfølgelig rettens avgjørelse som ugyldig, sier en av dem, Nikita Juferjev, til zona.media.

Retten har også bestemt at bydelsrådet kan oppløses, fordi det har vært holdt møter som er i strid med loven.

– Tusenvis av rettssaker har blitt startet mot personer som er anklaget for å ha diskreditert hæren. Dette fører vanligvis til bøter for førstegangsforseelser, men en byråkrat i Moskva ble fengslet i syv år for å ha spredt falsk informasjon. Flere andre journalister og opposisjonelle har blitt siktet og risikerer fengselsstraffer, skriver Reuters.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov uttalte sist uke at kritiske synspunkter blir tolerert, «innenfor lovens grenser».

– Men grensen er veldig, veldig tynn, man må være veldig forsiktig her, sa Peskov ifølge Interfax.

– Det er klart at opinionen reagerer veldig, veldig følelsesmessig på en militær spesialoperasjon, fortsatte Kremls talsmann, og fastslo at «statistiske data viser at russerne støtter presidenten».

Anna Kiseljova er blant de dømte lokalpolitikerne. Her har hun tvitret fra retten:

Den første av politikerne som ble dømt, Dmitrij Paljuga, er amatørbokser på si’ og ikke så bekymret for de truslene han måtte få.

– Det blir stadig vanskeligere for russere å ikke ha en mening om krigen, sier han til Dagens Nyheter.

Lokalpolitikerne i St. Petersburg har siden fått støtte. Ksenia Thorstrom, som også er lokalpolitiker i Russlands nest største by, ledet en underskriftskampanje, som også krevde Putins avgang.

– Å be en politiker om å gå av er helt normalt. Det kan ikke være noe kriminelt ved det, sier hun til Reuters.

Den første oppfordringen, som kom fra politikere i bydelen Smolninskoje, var rettet til parlamentet, Dumaen, og gikk på at Putin satte sikkerheten i fare «for Russland og landets innbyggere» ved å starte en krig som gir tap av liv, ødelegger økonomien og setter fart på NATOs utvidelse østover, skriver zona.media.

«Bilde fra verdens mest rettferdige rett», skriver Dmtrij Paljuga med bilde av seg selv utenfor bydelsretten i St. Petersburg:

Den politiske analytikeren Tatjana Stanovaja sier til Reuters at den største risikoen for Kreml ikke lå i selve protesten, men i faren for å reagere for hardt på den.

– Reaksjonen, eller overreaksjonen, kan forårsake mer politisk skade på regimet enn selve oppropet. Men jeg er ikke i tvil om at alle de som signerte oppropet, vil komme under politiske press, sa Stanovaja.

Reaksjonen fra russisk politikks fremste kvinne, Valentina Matvijenko, som er leder for overhuset Føderasjonsrådet, også hun fra St. Petersburg, tyder på at Stanovaja har rett:

– Vi må unngå heksejakt. Det er det verste om det kommer, sier hun på et møte i Føderasjonsrådet, sitert av Interfax, til dem som krever en hardere linje mot dem som kritiserer «spesialoperasjonen» i Ukraina.

På sosiale medier fortsetter Nikita Juferjev og andre lokalpolitikere fra St. Petersburg sin kritikk av regimet.

– Statlig propaganda diskuterer aktivt innføring av krigslov og full mobilisering i Russland. Men ingen vil gå. Folk er ikke dumme. Selv de som er idioter, er ikke tullinger, skriver Juferjev på Twitter.