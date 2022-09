Her er «Putins kokk» i en straffeleir for å verve soldater til sin egen hær

Denne videoen har vakt stor oppsikt på sosiale medier: Den skal vise Jevgenij Prigozjin, av mange kalt «Putins kokk», som rekrutterer fanger til sin egen hær, den beryktede Wagner-gruppen.

I videoen legger Prigozjin ut om en tøff krig, om at de skyter desertører – og at du kan dø som en helt om du lar deg verve.

Det har lenge vært kjent at den russiske hæren rekrutterer soldater blant fanger, men dette er første gang det blir kjent at også den private Wagner-gruppen, som gjør «jobber» på vegne av Kreml, også drar i fangeleirer for å finne soldater.

Magasinet Newyorkers Russland-ekspert Joshua Yaffa skriver på Twitter:

– Helt sinnssyk video og et historisk dokument om Putinismen på sitt siste stadium: «Putins kokk» Prigozjin selv i et fengsel for å rekrutterer nye soldater til Wagner. Lover amnesti etter seks måneder hvis du overlever, en begravelse hvis du ikke gjør det – og en kule hvis du løper bort.

KOKK: Jevgenij Prigozjin serverer Vladimir Putin på sin restaurant utenfor Moskva i 2011.

Wall Street Journals Yaroslav Trofimov har også tatt til Twitter:

– For første gang dukker det opp en video av en rekrutteringstale for Wagner av Prigozjin i en russisk fangeleir. Helt galskap. «Ingen går tilbake bak lås og slå. Tjenestegjør du seks måneder, er du fri. Hvis du ankommer Ukraina og bestemmer deg for at det ikke er noe for deg, henretter vi deg.»

Prigozjin sier også at denne krigen ikke er som noen andre, og at bruken av ammunisjon er dobbelt så stor som i Stalingrad (kjent slag fra den andre verdenskrig).

WANTED: Prigozjin står på FBIs ettersøktliste. Han er anklaget for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

For å bli rekruttert, må fangene vise at de er i god fysisk form. Alderen må i utgangspunktet være 22–50 år. Og hvis de blir en del av gruppen, har han tre regler som må følges, sier Prigozjin i videoen:

Forbudt å desertere eller bli tatt til fange – alle soldater blir tildelt to granater.

Alkohol og narkotika er forbudt.

Plyndring og seksuell kontakt med lokalbefolkningen er forbudt.

Ifølge flere medier er videoen hentet fra republikken Mordovia, der det kryr av fangeleirer. Disse ble anlagt som Gulager under kommunismen, men brukes nå som vanlige straffeleirer.

Journalister fra New York Times og Bellingcat er blant dem som har stedverifisert videoen.

Skulle ta livet av presidenten

Wagner-gruppen er kanskje russernes mest fryktede soldater, og opererer uten det russiske flagget på uniformen.

De har operert i en rekke land, blant annet i flere land i Afrika, og The Times skrev i vår at de hadde fått oppgaven med å ta livet av president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv da invasjonen startet den 24. februar.

Det mislyktes.

Ukraina har i årevis beskyldt Russland for å bruke disse private militære selskapene til å krige i Luhansk og Donetsk – de to såkalte «folkerepublikkene» som Putin anerkjente som egne stater rett før han startet krigen.

– Juridisk sett eksisterer ikke Wagner, har Sorcha MacLeod, som leder FNs arbeidsgruppe for bruk av leiesoldater, tidligere uttalt til Economist.

Omdiskutert

En rekke medier, blant annet Guardian, har pekt på mannen som kalles «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin, som mannen som finansierer leiesoldatstyrken.

Han er en meget omdiskutert forretningsmann. Han beskyldes også for å finansiere «trollfabrikkene». Og at han var sentral i den russiske involveringen i det amerikanske valget i 2016.

Selv benekter han alt dette.

MEKTIG: Jevgenij Prigozjin fotografert i forbindelse med et møte mellom Putin og Tyrkias president Erdogan i 2016.

Prigozjin står på FBIs ettersøktliste. Han er anklaget for å ha organisert den russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Han er, som Putin, oppvokst i St. Petersburg. Han drev med langrenn som barn og gikk på en sportsskole. I 1981, i det gamle Sovjetunionen, ble han dømt til 12 års fengsel for tyveri, svindel og prostitusjon.

Etter at han slapp ut av fengsel i 1990, så han businessmulighetene i det nye Russland, og begynte som pølseselger, på supermarkeder og restauranter.

Rik på catering

Sommeren 2001 hadde Vladimir Putin med seg Frankrikes daværende president Jacques Chirac til en fasjonabel restaurantbåt – og ble imponert av Prigozjin, som selv sto for serveringen.

Dette skal ha vært starten på Prigozjins nære forhold til Kreml, som har gitt ham cateringoppdrag som har gjort ham til en rik mann.

Wagner-gruppen er det som på engelsk kalles PMC (private military company). Kreml insisterer altså på at de ikke har noe med disse karene å gjøre. Dansken Niklas Møller Rendbo, som har forsket på Wagner-gruppen, avviser dette:

– Det er ingen som tror på at de ikke er styrt av Russland, sa han til Danmarks Radio i vår.