Slik «leker» politiet katt og mus med migrantene

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 30.03.18 23:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-30T21:20:37Z

PATRAS (VG) Gutter ned i tiårsalderen gjemmer seg i lastebilene på vei fra Hellas i Italia.

Det nærmer seg avgang for ettermiddagsfergene i havnebyen Patras i Hellas . Lastebilene står i kø i den varme vårsolen for å komme om bord på båtene til det italienske fastlandet.

100 meter unna, på andre siden av gjerdet som omslutter havneområdet, henger flere titalls gutter i slutten av tenårene. De er fra Pakistan og Afghanistan, noen er fra Algerie og Marokko.

De er unge, enslige asylsøkere med et ønske om bo i Sentral-Europa.

«Mission impossible»

Tiden er inne.

Med raske bevegelser klatrer de over det to meter høye gjerdet og legger på sprang mot lastebilene. De fleste blir stanset nokså umiddelbart av havnepolitiet og kystvaktens militærenhet, som står klare.

Guttene snur uten kamp og klatrer rolig tilbake over gjerdet.

Men noen av dem har flaks, de løper sikksakk over plassen og smetter lynraskt mellom lastebilene.

– Det er som katt og mus. Vi tar dem, så kommer de tilbake, som i en evig runddans, sier Yanis, en høybygd politibetjent med raske solbriller og el-pistol i beltet.

Dette oppdraget er «mission impossible». Det finnes bare en politisk løsning, mener Alexander fra spesialstyrkene.

Den «nye» flyktningruten

Før kom det nesten ingen migranter til Patras. Men etter at Europa stengte landegrensene mot flyktningstrømmen 2016 og Balkan-ruten ble umuliggjort, er havnebyen blitt et smutthull mot andre deler av Europa.

– De er desperate mennesker som søker et bedre liv, og jeg dømmer dem ikke for det. Men vi har et stort problem, sier havnesjef Dimitrios Kyriakoulopoulos til VG.

I januar og februar ble totalt 790 migranter arrestert på Patras-havnen. Det tyder på en økning; i hele 2017 ble 2665 arrestert.

Gjennomsnittsalderen er 17–18 år, men noen av migrantene er helt nede i tiårsalderen.

I januar og februar klarte totalt 44 migranter å komme seg til Italia fra Patras. Samtlige ble oppdaget av italiensk havnepoliti og sendt tilbake til Hellas.

Sjansen for å rømme til Italia er nesten lik null. Men noen klarer det, sier Kyriakoulopoulos.











1 av 4 GJEMMER SEG: Migrantene opererer i grupper der de bryter opp bilen, gjemmer seg, og minst én blir igjen på utsiden for å låse. Det heler er over på to minutter. Tollvesenet skanner bilene og leter etter mennesker mellom lasten. Giorgos Moutafis/VG

Tolvåring i håndjern

Tollvesenet lyser mellom pallene med lommelykt. De gjennomsøker hver eneste lastebil før ombordstigning på fergen. De låser opp dører, løsner stropper, klatrer opp med stige og setter seg på huk for å se under bilene. En hund som er trent opp til å lukte mennesker hjelper til.

Mellom store plasttønner fylt med olivenolje finner de afghanske Sharif (12). Lettere fortumlet klatrer han ut av lastebilen. På ryggen har tolvåringen bundet en plastflaske med vann for den lange ferden som plutselig tok slutt.

Han får på håndjern og føres bort til de to afghanske 17-åringene Mohammed og Kasim, som sitter på bakken iført håndjern ved et hundehus i enden av tollområdet.

– Vi finner mellom 20 og 30 migranter inne i lastebilene hver dag, sier politibetjenten Kevin, som holder oppsyn med de afghanske guttene.

Etter en stund tas de med til politistasjonen sammen med sjåføren av lastebilen de ble funnet i. Politiet vil sjekke om sjåføren er en smugler.

Bor i nedlagte fabrikker

Ved solnedgang møter VG tolvåringen Sharif på ny. Han er løslatt fordi han er registrert asylsøker i Hellas, mens papirløse varetektsfengsles. Sharif er på vei «hjem».

Hjemmet hans er et forlatt fabrikklokale med knuste ruter, søppel og stram lukt. Her bor det til enhver tid 400 enslige asylsøkere.

– Alle her prøver å krysse til Italia. Selv prøver jeg hver dag, forteller afghanske Khalid (18) til VG da vi besøker fabrikkområdet.











1 av 4 NEDLAGT FABRIKK: Migrantene bor i nedlagte fabrikker rett ved Patras havn i Hellas. Her har de skapt seg en primitiv hverdag. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Abdul Basit fra Afghanistan er med sine 13 år blant de yngste på den okkuperte fabrikken. Målet hans er å studere medisin i England, der flere av slektningene hans bor.

Fødelandet skal han aldri hjem til, sier han. 13-åringen beskriver Afghanistan med ett ord:

– War.

Denne artikkelen handler om Flyktningkrisen i Europa

Hellas