Trumps popularitet øker etter Kim-invitasjon

Publisert: 23.03.18 09:06 Oppdatert: 23.03.18 09:19

UTENRIKS 2018-03-23T08:06:35Z

Donald Trumps invitasjon til et møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un blir godt mottatt blant amerikanske velgere, og får presidentens popularitet til å skyte i været.

Det viser en fersk måling fra Quinnipiac University, skriver Politico .

Etter å ha slitt med elendige målinger det siste året, får presidentens popularitet nå et tydelig løft. 40 prosent av de spurte mener nå at Trump gjør en god jobb i Det hvite hus.

Tallet på velgere som er fornøyd med presidenten nærmere seg dermed nivået fra like etter innsettelsen i januar 2017.

Trumps popularitet øker med to prosentpoeng, sammenlignet med en tilsvarende måling 7. mars. Samtidig synker tallet på dem som mener at Trump gjør en dårlig jobb som president med tre prosentpoeng.

Svake tall

Den omfattende målingen, som består av nærmere 40 ulike spørsmål, gir likevel flere svar som gir Trump liten grunn til å juble:

* 56 prosent mener Trump mangler gode lederegenskaper.

* 53 prosent mener han ikke byr seg om vanlige amerikanere.

* 59 prosent mener han ikke deler deres verdier.

* 67 prosent mener han ikke er en god rollemodell for barn.

* 30 prosent er stolte over å ha Trump som president - 50 prosent svarer at de er flaue.

Målingen er tatt opp i perioden 16.-20. mars og er basert på 1291 telefonintervjuer. Feilmarginen er 3,3 prosentpoeng.

Historisk toppmøte

Målingen er tatt opp etter at den amerikanske presidenten overraskende takket ja til Kim Jong-uns invitasjon om et historisk toppmøte, og nyheten blir godt mottatt av velgerne. 66 prosent av de spurte støtter at Trump møter den omstridte diktatoren, mens bare 24 prosent sier det er imot møtet.

Når de blir spurt om Trumps evne til å løse den spente situasjonen med Nord-Korea , er imidlertid amerikanerne mer nølende. Bare 46 svarer at de ha tillit til presidenten på dette området, mens 51 prosent ikke tror at presidenten er i stand til å håndtere situasjonen på en god måte.

Nord-Korea har fortsatt ikke sagt noe offentlig om planene om et mulig toppmøte mellom landets diktator Kim Jong-un og Donald Trump , men i en melding fra det statlige nyhetsbyrået KCNAs slås det fast at situasjonen har endret seg dramatisk, melder NTB.

Avviser press

KCNA avviser fullstendig at politisk press og sanksjoner har tvunget Nord-Korea til forhandlingsbordet. Slike påstander er like meningsløse som «bikkjer som bjeffer mot månen», heter det i meldingen.

– Nord-Koreas dialog-freds-offensiv er et uttrykk for selvtillit siden landet har oppnådd alt det ønsker, skriver KCNA.

Møtet vil bli det første mellom en nordkoreansk leder og en sittende amerikansk president.

– Vi ser fram til atomnedrustning av Nord-Korea. I mellomtiden opprettholder vi alle sanksjoner og maksimalt press, sa pressetalsperson ved Det hvite hus, Sarah Sanders da møtet ble kunngjort.