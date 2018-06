SURROGATER: Tre indiske surrogatmødre poserer for fotografen i deres midlertidige hjem i byen Anand. Foto: MANSI THAPLIYAL

33 gravide kvinner i surrogati-ring fengslet

En kineser og fire andre ledere av en ulovlig surrogati-virksomhet i Phnom Penh, er mistenkt for å ha solgt surrogatbabyer til foreldre i Kina.

De 33 gravide kambodsjanske kvinnene bar frem babyer for kinesiske klienter, opplyste politiet i Phnom Penh , ifølge den britiske avisen The Guardian. Kvinnene ble oppdaget, og deretter arrestert, da politiet raidet en villa i den nordlige delen av hovedstaden i Kambodsja denne uken.

I tillegg til de gravide kvinnene ble fem personer som er mistenkt for å lede surrogativirksomheten også arrestert.

En kineser beskrives som mesterhjernen bak surrogati-virksomheten, ifølge Keo Thea, leder for enheten for menneskehandel i politiet i Phnom Penh.

– De bærer frem babyer for kinesere, og er lovet 10 000 dollar i betaling for det, sa Thea ifølge Guardian.

De 33 kvinnene var i forskjellige stadier av graviditeten, og var rekruttert fra mindre landsbyer utenfor hovedstaden.

Kambodsja ble en hub for kommersiell surrogati etter at det å ta betalt for å bære frem noen andres barn, ble forbudt i India, Nepal og Thailand. Forbudet kom etter striden om tvillinggutten med tilnavnet «Baby Gammy», som ble født sammen med søsteren Pipah, av surrogatmor Pattaramon Chanbua i Thailand i desember 2013.

Ifølge surrogatmoren ble gutten forlatt i Thailand , da de australske foreldrene så at hun hadde Downs syndrom. Foreldrene hevdet derimot at surrogatmoren holdt igjen gutten, noe en australsk rettsinstans har gitt dem medhold i.

I 2016 bestemte myndighetene at kommersielt surrogati også var forbudt i Kambodsja, men landet har foreløpig ikke fått et lovverk mot det. Involverte i surrogativirksomhet risikerer opptil 20 år i fengsel, dersom de blir dømt etter landets lover mot menneskehandel, skriver Guardian.

Myndigheten i Kambodsja har i lengre tid forsøkt å få bukt med kommersiell surrogati:

I august i fjor ble en australsk sykepleier, Tammy Davis-Charles (49) - dømt til 18 måneder i fengsel for å ha lagt til rette for foreldre som ville kjøpe surrogatbabyer gjennom det som omtales som «Livmor til leie»-virksomhet i Kambodsja, skriver nyhetsbyrået AP.

Surrogater i Kambodia gjennomfører svangerskapet i Kambodsja, før de - for å unngå lovverket - blir fløyet til Thailand for å føde barnet. Kvinnene mottar rundt 10 000 dollar - 80 000 kroner - for å bære frem en baby.

Kvinnene blir nå tatt hånd om av Sosialdepartementet i Kambodsja. Der vil frivillige organisasjoner legger til rette for dem videre i svangerskapet, skriver Guardian.

Her hjemme sa Unge Høyres landsmøte lørdag ja til såkalt altruistisk surrogati, som har til hensikt å fjerne det kommersielle aspektet ved surrogati. I slike tilfeller får moren i høyden kun kompensert for utgifter til graviditeten, og eventuelt tapt arbeidsinntekt.