DRAP ETTER DRAP: Politiets kriminalteknikere undersøker en moped på en gangvei i Malmö etter at en mann ble skutt torsdag 21. juni, tre dager etter trippeldrapet. Foto: Johan Nilsson/TT/ NTB scanpix

Seks menn skutt og drept på en knapp måned i Malmö

NTB

Publisert: 17.07.18 15:06

Siden trippeldrapet ved en nettkafé 18. juni er ytterligere tre menn drept i skyteepisoder i Malmö. Den siste ble drept på åpen gate mandag kveld.

Politiet fikk melding om skytingen klokken 21.28 mandag, og hadde første patrulje på stedet tre minutter senere. Mannen lå på et fortau og døde på stedet.

Ingen er foreløpig pågrepet, men politiet har avhørt flere personer. Politiet har også festet interesse for en oppbrent moped og ønsker publikums hjelp til å få vite hvordan den ble brukt før og etter drapstidspunktet.

– Vi er meget interesserte i den rundt disse tidene, og vi tar gjerne imot informasjon om den, sier Erik Jansåker, områdesjef for politiet i Malmö sør.

– Vi vet jo at det har vært mopeder i tidligere saker, så den er virkelig interessant, sier politiets pressetalskvinne Ewa-Gun Westford.

Fire etterlyst

Ifølge Aftonbladet søkte politiet mandag kveld etter fire personer som forsvant på mopeder.

De fire dødsskytingene etterforskes hver for seg, men politiet forsøker også å løfte blikket for å se om det finnes noen koblinger mellom drapene. Håpet er at noen fra de aktuelle miljøene skal ta kontakt og hjelpe politiet videre.

– Vi håper og tror det, når man innser at dette ikke er holdbart. Det er jo tross alt mennesker som dør med alt hva det innebærer for slektninger og allmennheten, sier Jansåker til nyhetsbyrået TT.

Krever mye ressurser

Foreløpig håndterer politiet i Malmö drapsetterforskningene selv.

– Vi har en meget anstrengt situasjon i Malmö med alle forbrytelser som har skjedd. Det tar mye ressurser, men vi vurderer at vi har det vi trenger for å håndtere dette på en god nok måte, sier Jansåker.

Han innrømmer samtidig at situasjonen har ført til at mindre alvorlig kriminalitet blir nedprioritert.

Like mange skutt og drept så langt i år som hele i fjor

Ifølge STV har det vært 19 skyteepisoder i Malmö hittil i år. Ti personer har blitt skutt og drept og ti er skadet. I 2017 ble totalt ti personer skutt og drept i Malmö.