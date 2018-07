FANGET: Det gikk over to uker fra de 12 guttene og treneren deres ble sperret inne i Tham Luang-grotten i Thailand før de første guttene ble reddet ut. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Grottedramaet i Thailand: Dette har skjedd

Publisert: 09.07.18 17:14 Oppdatert: 09.07.18 17:28

UTENRIKS 2018-07-09T15:14:13Z

Lørdag 23. juni gikk 12 unge gutter og fotballtreneren deres inn i en grotte i Chiang Rai-provinsen i Thailand. 16 dager senere er halvparten av guttene reddet ut.

Det var i forbindelse med den ene guttens bursdag at et fotballag bestående av 12 gutter i alderen 11-16 år, samt deres 25 år gamle trener, oppsøkte Tham Luang-grotten for å feire.

Mens barna var inne i grotten førte styrtregn til at grottens inngang ble oversvømt . Søket etter de savnede guttene ble startet natt til søndag 24. juni.

Funnet

Utenfor grotten ble det funnet spor som tilsa at guttene befant seg i grotten. Søket etter dem startet, men ble gjort vanskelig av alt vannet.

For å gjøre søket lettere begynte redningsmannskapet å pumpe vann ut av grotten. Om lag 1000 personer fra en rekke forskjellige land skal ha bidratt i søket fra bakken, luften og vannet.

Det var ikke før mandag 3. juli, etter at guttene hadde vært savnet i ni dager, at et team med dykkere fant guttene dypt inne i grotten .

Deretter startet den kompliserte jobben med å få guttene ut. Den aller trangeste passasjen på vei ut av grotten skal være 38 centimeter høy og 72 centimeter bred. I tillegg var det ingen av guttene som kunne svømme.

Dramatikk

Fredag 6. juli, fire dager etter at guttene ble funnet i live, omkommer en av dykkerne som tok del i redningsaksjonen . Saman Kunan (38) var en tidligere marinejeger, og hadde ansvar for å plassere ut oksygentanker i grottegangene, men gikk selv tom for oksygen på vei ut av grotten.

Kunan blir imidlertid aksjonens eneste offer inntil videre. Søndag 8. juli blir de første fire guttene hentet ut av grotten i live. Deretter blir redningsaksjonen satt på vent i påvente av at nye oksygentanker skal settes ut.

Mandag 9. juli blir ytterligere fire personer hentet ut .

Etter planen skal alle være ute av grotten i løpet av tirsdag 10. juli.