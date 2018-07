I FARE: Selv om guttene nå er reddet ut fra grotten, har de fremdeles en helserisiko. Foto: Handout / Getty Images AsiaPac

Grottedramaet i Thailand: Legenes frykt for guttenes helse

Publisert: 11.07.18 03:17

UTENRIKS 2018-07-11T01:17:46Z

Eksperter frykter at guttene kan være rammet av en rekke sykdommer og infeksjoner. – Kan i verste fall være svært alvorlig, sier professor.

De tolv guttene og fotballtreneren deres er nå på sykehus for medisinske undersøkelser, etter at de har vært fanget i Tham Luang-grotten i over to uker.

Skal være i relativt god form

De fire guttene som ble reddet søndag, i alderen 14 til 16 år, hadde svært lav kroppstemperatur da de ble reddet. To av dem har muligens lungebetennelse, ifølge helsemyndighetene i Thailand .

De fire som ble reddet mandag, i alderen 12 til 14 år, skal ifølge redningsleder Ottanakorn ha vært i bedre helsetilstand enn de første. Én av dem hadde imidlertid en sakte hjerterytme, men skal ha respondert bra på behandlingen han fikk etter redningen, skriver CNN.

Helsemyndighetene uttalte at alle de åtte første guttene har god helse og er fri for feber, og at de ser ut til å være ved godt mot.

ALLE ER UTE AV GROTTEN: Det var full jubel da ledningen for redningsaksjonen ankom pressesenteret hvor medier fra hele verden er samlet.

Ligger på isolasjon

På sykehuset ligger guttene i en isolert avdeling, for å beskyttes fra eventuelle infeksjoner, forklarer Dr. Sanjay Gupta, CNNs medisinske korrespondent, til kanalen.

– Når kroppen din er uten naturlig lys så lenge, begynner den å forandre seg. Noe som ofte svekkes er immunforsvaret. Og da kan et patogen være farligere for dem.

Han forteller at det er derfor foreldrene ikke får lov til å røre barna, fordi «alt er en potensiell trussel».

Guttene må dessuten gjennom blodprøver og røntgenbilder, samt tester av både hjerte, øyne og den mentale helsen.

De har sannsynligvis blitt underernærte og dehydrerte i grotten, og sykehuset er forberedt på at guttene kan ha pådratt seg en rekke sykdommer og infeksjoner under oppholdet.

Frykter for «grottesyken»

Blant annet risikerer guttene å ha pådratt seg en type lungesykdom, kjent som «grottesyken», som er forårsaket av flaggermus- og fugleekskrementer. I tillegg kan insekter i grotten være bærere av en rekke sykdommer.

I en uttalelse fra Australia Science Media Center skriver en rekke eksperter om guttenes helserisikoer.

– Barna risikerer en soppinfeksjon kalt histoplasmose. Denne kan forårsake en rekke sykdommer, som lungebetennelse, hjerteinfeksjoner, leddproblemer eller meningitt. Infeksjonen kan ta rundt to og en halv uke å manifestere seg, skriver professor Sanjaya Senanayake, som er spesialist i infeksjonssykdommer.

Han sier at selv om rabies fra flaggermus ikke er et vanlig problem i Thailand, kan heller ikke dette utelukkes.

Kan i verste fall være svært alvorlig

Professor Dee Carter skriver at immunforsvaret til en frisk person vanligvis håndterer grottesyken, og at man bare vil få influensalignende symptomer, eller ingen symptomer i det hele tatt.

– Men hvis sykdommen likevel utvikler seg, noe som kan skje selv i ellers friske mennesker, kan disse symptomene etter hvert utvikle seg til en slags lungebetennelse. I noen svært få tilfeller kan det forekomme spredning til andre organer, og dette er svært alvorlig, sier hun.

Hun forklarer at det finnes et lite antall medikamenter som kan brukes til behandlingen, men at disse ikke er veldig effektive, og kan ha alvorlige bivirkninger.

Guttene har også vært utsatt for en omfattende psykisk påkjenning. Psykolog og dykker Carole Lieberman sier til CNN at helsepersonellet må sjekke guttene for posttraumatisk stress og andre psykiske plager.